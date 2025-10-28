Авторизация

ООН: Атаки дронів РФ на цивільних - злочин проти людяності

 

Росія вчинила злочин проти людяності, змушуючи цивільне населення тікати з підконтрольних України територій через постійні атаки безпілотників. Про це йдеться у розслідуванні, проведеному незалежною комісією ООН і опублікованому у понеділок, 27 жовтня.

Комісія також встановила, що Росія вчинила воєнні злочини, депортуючи та примусово переміщуючи цивільних осіб з окупованих районів Запорізької області, пише агентство AFP.

"Російська влада систематично координувала дії, спрямовані на вигнання українських цивільних зі своїх місць проживання за допомогою атак дронів, а також депортацій і переміщень", - йдеться у звіті.

У травні комісія ООН заявила, що атаки дронів, спрямовані проти цивільного населення вздовж 100-кілометрової ділянки правого берега Дніпра в Херсонській області, є злочином проти людяності. Через п'ять місяців висновки були розширені - тепер вони охоплюють 300-кілометрову територію в межах Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Комісія дійшла висновку, що удари безпілотниками були "частиною узгодженої політики, спрямованої на вигнання цивільних з цих територій, і становлять злочин проти людяності - примусове переміщення населення".

У звіті зазначено, що російські війська навмисно атакують цивільних і цивільні об'єкти, завдаючи шкоди та руйнувань. "Вони навіть атакують рятувальників, зокрема бригади швидкої допомоги та пожежників, іноді повторно, попри чітке маркування автомобілів", - йдеться у документі.

У вересні через російські обстріли загинули щонайменше 214 цивільних

За даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, у вересні внаслідок російських атак загинули щонайменше 214 цивільних осіб, 916 - отримали поранення.

Більшість смертей та поранень (69 відсотків) сталися поблизу лінії фронту, зокрема в Донецькій та Херсонській областях. Основною причиною загибелі людей поблизу лінії фронту залишаються FPV-дрони, наголосили в ООН.

В ООН додали, що загальна кількість жертв серед цивільних у січні-вересні 2025 року на 31 відсоток перевищує показники аналогічного періоду минулого року.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

