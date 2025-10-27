Фінансові новини
27.10.25
18:20
Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
13:23 27.10.2025 |
Україна та європейські лідери будуть працювати над планом припинення вогню протягом тижня або десяти днів, повідомив президент України Володимир Зеленський.
У інтерв'ю для Axios він зазначив, що план повинен бути коротким, без надто багатьох деталей.
"Кілька коротких пунктів. Наприклад, план про припинення вогню. Ми вирішили, що будемо працювати над цим протягом наступного тижня або десяти днів", - сказав Зеленський.
Водночас, він зауважив, що скептично ставиться до того, що Путін готовий прийняти будь-який мирний план.
Також, за словами президента, Росія втратила у 2025 році 346 тис. солдатів загиблими та пораненими.
