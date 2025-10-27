Шведська Saab хотіла б відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні

Шведська компанія Saab розглядає варіант зі створення в Україні підприємства, на якому складатимуть винищувачі Gripen, сказав головний виконавчий директор Saab AB Мікаел Юганссон в інтерв'ю Financial Times.

Минулого тижня стало відомо, що Швеція продасть Україні до 150 сучасних винищувачів JAS 39 Gripen E - відповідну передконтрактну декларацію про наміри підписали президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Юганссон сказав, що контракт на 100-150 винищувачів подвоїть потреби Saab у виробництві.

"Це не так просто під час війни, але було б чудово налагодити потужності принаймні для фінального складання та випробувань, і, можливо, часткового виробництва в Україні", - сказав Юганссон.

Saab також розглядає можливості збільшення виробництва у Бразилії і, можливо, Канаді та країнах Європи.

Угода ще потребує остаточного узгодження фінансування. Юганссон зазначив, що одним із варіантів може бути використання заморожених російських активів, якщо офіційні особи зможуть досягти домовленості щодо них.

Для Saab цей контракт буде величезним успіхом - компанія поки що продала 60 новітніх Gripen Швеції, 36 - Бразилії та чотири - Таїланду.

Saab JAS 39 Gripen - це легкий багатоцільовий винищувач шведського виробництва, створений компанією Saab для виконання завдань перехоплення, ударів по наземних цілях і розвідки. Перший політ відбувся у 1988 році, а на озброєння ВПС Швеції літак надійшов у 1997-му.

Gripen вважаються більш придатними для потреб України порівняно з американськими F-16, оскільки їх розробляли спеціально для протидії Росії, вони можуть злітати та приземлятися на звичайних дорогах і мають нижчі вимоги до обслуговування.