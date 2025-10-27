Фінансові новини
- 27.10.25
- 10:15
- RSS
- мапа сайту
Зеленський каже, що Україна може отримати перші літаки Gripen наступного року
08:06 27.10.2025 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у рамках довгострокової угоди зі Швецією щодо придбання винищувачів Gripen, що розрахована на понад десятиліття, перші літаки можуть надійти вже у 2026 році.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїх соцмережах 25 жовтня.
Зеленський назвав "історичною" домовленість зі Швецією про масове придбання для Повітряних сил України шведських винищувачів Gripen компанії Saab і зазначив, що це хороший вибір.
"Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року", - зазначив Зеленський.
"Гріпени" для України - це частина наших гарантій безпеки. Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було... Швеціє, дякую!", - додав він.
Вочевидь, у такому разі йдеться про старіші моделі літаків. Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон допустив перші постачання новітніх Gripen до України протягом наступних 3 років.
Нагадаємо, про домовленість оголосили раніше цього тижня під час візиту Зеленського до Швеції.
З цієї нагоди президента України посадили за штурвал винищувача Gripen.
Макрон заявив, що найближчими днями Україні поставлять нові літаки Mirage
Учасники «коаліції охочих» розробили план із п'яти пунктів для України
Стармер закличе «коаліцію рішучих» зміцнити далекобійні спроможності України
У ЄС запевнили, що використають росактиви для України: «ніхто нічого не ветував»
Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
УП: Чернишов став фігурантом другого кримінального розслідування НАБУ
Іспанія на тлі критики Трампа приєднається до закупівлі зброї США для України
ЄС фінально затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
Трамп про Tomahawk: для їх освоєнні потрібно від шести місяців
Трамп вдарив санкціями по «Роснєфті» та «Лукойлу»
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео
Microsoft додає голосове управління у Windows 11
У США випробували аналіз крові, що може виявити понад 50 видів раку. Результати вражаючі
Samsung випустила Galaxy XR за $1800 — конкурента Apple Vision Pro з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 та Android XR
Кібератака на Jaguar Land Rover коштувала Британії 2,5 мільярда доларів
ШІ спотворює зміст новин у 45% випадків – незалежно від мови й країни: дослідження
Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro