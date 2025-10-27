Авторизация

Зеленський каже, що Україна може отримати перші літаки Gripen наступного року

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у рамках довгострокової угоди зі Швецією щодо придбання винищувачів Gripen, що розрахована на понад десятиліття, перші літаки можуть надійти вже у 2026 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїх соцмережах 25 жовтня.

Зеленський назвав "історичною" домовленість зі Швецією про масове придбання для Повітряних сил України шведських винищувачів Gripen компанії Saab і зазначив, що це хороший вибір.

"Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року", - зазначив Зеленський.

"Гріпени" для України - це частина наших гарантій безпеки. Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було... Швеціє, дякую!", - додав він.

Вочевидь, у такому разі йдеться про старіші моделі літаків. Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон допустив перші постачання новітніх Gripen до України протягом наступних 3 років.

Нагадаємо, про домовленість оголосили раніше цього тижня під час візиту Зеленського до Швеції.

З цієї нагоди президента України посадили за штурвал винищувача Gripen.

Ключові теги: Швеція
 

