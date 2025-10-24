Макрон заявив, що найближчими днями Україні поставлять нові літаки Mirage

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що його країна «найближчими днями» відправить додаткові ракети Aster для системи протиповітряної оборони SAMP/T та нові винищувачі Mirage.

Про це він сказав за підсумками зустрічі коаліції охочих, цитують Le Monde та TF1 Info.

«Ми поставимо додаткові ракети Aster, нові навчальні програми та нові літаки Mirage найближчими днями. Дуже важливо продовжувати наші зусилля з підтримки України та тиску на росію», - заявив французький президент.

Крім того, він сказав, що Франція розпочне нові програми навчання українських військових.

Наразі Франція вже поставила Україні три Mirage 2000 із шести обіцяних. Цьогоріч у липні один із них зазнав авіатрощі на Волині.

Більше про Mirage 2000-5

Це французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління, який виробляє компанія Dassault.

Модифікація літака Mirage 2000-5 має більш досконалий радар, новий багатофункціональний обчислювальний блок, який замінив старі головні комп'ютери, та нову інерційну навігаційну систему, що використовує лазери замість механічної системи. Ще одним удосконаленням є інтегрована система контролю та моніторингу.

Максимальна дальність польоту літака - 3335 км, а його максимальна швидкість становить 2340 км/год. Такий літак здатен нести на собі 6300 кг корисного вантажу, зокрема ракети SCALP - французьку версію крилатих ракет Storm Shadow.