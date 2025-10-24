Учасники «коаліції охочих» розробили план із п'яти пунктів для України

Учасники «коаліції охочих» під час засідання в Лондоні 24 жовтня погодили новий план із п'яти пунктів для України. Серед іншого, він передбачає зміцнення ППО та розблокування активів рф для допомоги України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час пресконференції.

Він розповів, що учасники Коаліції розробили «конкретний план до кінця року», аби примусити главу рф володимира путіна сісти за стіл перемовин.

Цей план містить п'ять пунктів:

1. Партнери «робитимуть усе», щоб російська нафта і газ були зняти з глобальних ринків. Зокрема, учасники закликали треті країни припинити купувати російські ресурси.

2. Учасники Коаліції наголосили на необхідності розморозити мільярди заморожених активів росії для допомоги Україні.

3. Третій пункт передбачає зміцнення протиповітряної оборони України для захисту української інфраструктури. Зокрема, Велика Британія надасть Україні 5 тисяч нових багатоцільових ракет.

4. Також партнери збільшать військовий тиск на главу рф, зокрема шляхом надання Україні далекобійної зброї.

5. Крім того, учасники Коаліції продовжуватимуть роботу по гарантіях безпеки для України, «включаючи також багатонаціональні сили в Україні».

«Те, що буде відбуватися наступні місяці - це ключовий час для безпеки не тільки України, але і наших партнерів, союзників і для Великої Британії. Тому ми повинні тиснути на путіна і для того, щоб він сів за сіл переговорів», - додав Стармер.

Зазначимо, що за підсумками зустрічі «коаліції охочих» президент Франції Емманюель Макрон оголосив про постачання Україні додаткових ракет Aster для системи протиповітряної оборони SAMP/T та нових винищувачів Mirage «найближчими днями».