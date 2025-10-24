Фінансові новини
Стармер закличе «коаліцію рішучих» зміцнити далекобійні спроможності України
14:28 24.10.2025 |
Прем'єр Британії Кір Стармер на зустрічі "коаліції рішучих" у п'ятницю закликатиме забезпечити Україну далекобійними спроможностями та оголосить про дострокову передачу Україні понад 100 ракет для ППО.
Про це повідомили у британському уряді, пише "Європейська правда".
Зустріч "коаліції рішучих" відбудеться у Лондоні у другій половині дня. Очікується, що особисто присутніми на ній будуть президент Володимир Зеленський, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, прем'єр Нідерландів Дік Схооф, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Ще близько 20 лідерів долучаться до обговорення у форматі відеозв'язку.
Під час розмови прем'єр Британії планує закликати світових лідерів зробити все можливе, щоб поставити Україну в якнайсильнішу позицію напередодні зими.
"Він закличе до дій, спрямованих на виведення російської нафти й газу з глобального ринку, завершення роботи із замороженими російськими суверенними активами, щоб розблокувати мільярди фунтів для фінансування оборони України, а також до посилення передачі далекобійних спроможностей", - заявили в уряді Британії.
Лідери також обговорять, що ще можна зробити для посилення захисту енергетичної інфраструктури.
Крім того, Стармер оголосить про прискорення британської програми виробництва ракет, завдяки чому понад 100 додаткових ракет ППО буде передано Україні раніше запланованого терміну.
Цей пакет є частиною угоди між британською промисловістю та Україною на суму 1,6 мільярда фунтів стерлінгів, укладеної у березні, яка передбачає постачання понад 5000 легких багатоцільових ракет (LMM) для підтримки оборони України.
Контракт утричі збільшив виробничі потужності LMM, і завдяки швидшому, ніж очікувалося, прогресу, постачання додаткових 140 ракет буде пришвидшено. Їх планують передати Україні вже взимку.
Президент Володимир Зеленський вже прибув у Британію, його прийняв у Віндзорському замку король Чарльз III.
Нагадаємо, в останньому засіданні "коаліції рішучих" на початку вересня брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу.
