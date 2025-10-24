Фінансові новини
У ЄС запевнили, що використають росактиви для України: «ніхто нічого не ветував»
08:59 24.10.2025 |
Питання використання заморожених в Європейському Союзі суверенних активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, остаточне рішення буде прийняте у грудні 2025.
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта за результатами саміту лідерів ЄС 23 жовтня у Брюсселі.
Євросоюз не зняв з порядку денного використання росактивів для передачі Україні, готуються варіанти.
"По-перше, сьогодні ніхто нічого не ветував", - заявив Кошта.
Президент Євроради додав, що питання використання росактивів на користь України обговорювалося також під час робочої вечері з Президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард.
"Ми та різні лідери (ЄС), порушили технічні питання, які необхідно вирішити, і саме тому ми запросили Комісію продовжити роботу над їх вирішенням та знову повернутися до цього питання на засіданні Європейської ради у грудні, щоб ухвалити остаточне рішення", - пояснив він.
Кошта наголосив, що "усі технічні питання можна вирішити - а це означає, що це рішення є здійсненним".
"Є аспекти, які потребують уточнення, глибшого аналізу та подальшої роботи. Іншими словами, ми погодилися щодо суті - тобто, йдеться про позику під репарації, - а тепер маємо напрацювати механізм: як це реалізувати і який варіант буде найкращим для руху вперед", - у свою чергу, наголосила фон дер Ляєн.
Вона констатувала, що питання використання заморожених активів РФ, "безумовно, не є тривіальним - воно надзвичайно складне".
"Якщо подивитися на висновки, у них міститься рішуче формулювання щодо нашої відданості задовольнити потреби України, зокрема її потреби у сфері оборони та безпеки. Отже, Європейська рада чітко висловила своє зобов'язання в цьому питанні", - запевнила президентка Єврокомісії.
Як повідомляла "Європейська правда", 23 жовтня Європейська рада затвердила висновки щодо України, з яких зникла пряма згадка про використання коштів з заморожених активів РФ на підтримку України.
На зміні тексту висновків щодо використання заморожених активів РФ наполягала Бельгія.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не підписав висновки Євроради про Україну від 23 жовтня, і документ був ухвалений 26 державами ЄС замість 27, окремо від основного тексту.
