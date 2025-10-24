Кошта: ЄС покриє фінпотреби України у 2026-27 роках, РФ має це «добре зрозуміти»

За результатами засідання Європейської ради 23 жовтня 2025 року лідери держав Євросоюзу взяли на себе зобов'язання забезпечити всі фінансові потреби України у 2026-2027 роках.

Про це заявив президент Євроради Антоніу Кошта на прес-конференції по завершенню саміту лідерів ЄС у ніч на 24 жовтня, передає кореспондентка "Європейської правди"

Росія повинна усвідомити, що Україна матиме кошти, необхідні для оборони, на наступні два роки, переконаний президент Європейської ради.

"Лідери ЄС взяли на себе зобов'язання гарантувати покриття фінансових потреб України протягом наступних двох років", - розповів Кошта.

Він нагадав, що у висновках Євроради від 23 жовтня, лідери ЄС "закликали Європейську Комісію якнайшвидше представити можливі варіанти, щоб Україна мала необхідні ресурси, щоб продовжити захищати себе та боротися за справедливий і тривалий мир у 2026 та 2027 роках, якщо це буде потрібно".

"Росія повинна добре зрозуміти: Україна матиме фінансові ресурси, необхідні для її оборони", - наголосив Кошта.

Як повідомляла "Європейська правда", 23 жовтня Європейська рада затвердила висновки щодо України, з яких зникла пряма згадка про використання коштів з заморожених активів РФ на підтримку України.

На зміні тексту висновків щодо використання заморожених активів РФ наполягала Бельгія.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не підписав висновки Євроради про Україну від 23 жовтня, і документ був ухвалений 26 державами ЄС замість 27, окремо від основного тексту.