Фінансові новини
- |
- 24.10.25
- |
- 09:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Кошта: ЄС покриє фінпотреби України у 2026-27 роках, РФ має це «добре зрозуміти»
08:54 24.10.2025 |
За результатами засідання Європейської ради 23 жовтня 2025 року лідери держав Євросоюзу взяли на себе зобов'язання забезпечити всі фінансові потреби України у 2026-2027 роках.
Про це заявив президент Євроради Антоніу Кошта на прес-конференції по завершенню саміту лідерів ЄС у ніч на 24 жовтня, передає кореспондентка "Європейської правди"
Росія повинна усвідомити, що Україна матиме кошти, необхідні для оборони, на наступні два роки, переконаний президент Європейської ради.
"Лідери ЄС взяли на себе зобов'язання гарантувати покриття фінансових потреб України протягом наступних двох років", - розповів Кошта.
Він нагадав, що у висновках Євроради від 23 жовтня, лідери ЄС "закликали Європейську Комісію якнайшвидше представити можливі варіанти, щоб Україна мала необхідні ресурси, щоб продовжити захищати себе та боротися за справедливий і тривалий мир у 2026 та 2027 роках, якщо це буде потрібно".
"Росія повинна добре зрозуміти: Україна матиме фінансові ресурси, необхідні для її оборони", - наголосив Кошта.
Як повідомляла "Європейська правда", 23 жовтня Європейська рада затвердила висновки щодо України, з яких зникла пряма згадка про використання коштів з заморожених активів РФ на підтримку України.
На зміні тексту висновків щодо використання заморожених активів РФ наполягала Бельгія.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не підписав висновки Євроради про Україну від 23 жовтня, і документ був ухвалений 26 державами ЄС замість 27, окремо від основного тексту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кошта: ЄС покриє фінпотреби України у 2026-27 роках, РФ має це «добре зрозуміти»
|УП: Чернишов став фігурантом другого кримінального розслідування НАБУ
|Іспанія на тлі критики Трампа приєднається до закупівлі зброї США для України
|ЄС фінально затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Трамп вдарив санкціями по «Роснєфті» та «Лукойлу»
|ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
|Шведський оборонний гігант Saab планує виробляти системи ППО в Україні
|Прем'єр Швеції допустив перші постачання новітніх Gripen до України протягом 3 років
|Україна та Швеція підписали лист про наміри щодо закупівлі від 100 до 150 винищувачів Gripen E
|СБУ представила нове покоління морських дронів SeaBaby: уже пройшли успішні випробування
Бізнес
|ШІ спотворює зміст новин у 45% випадків – незалежно від мови й країни: дослідження
|Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro
|NVIDIA представила професійний GPU RTX PRO 5000 з 72 ГБ відеопам'яті
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип