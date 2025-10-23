Фінансові новини
23.10.25
10:30
RSS
мапа сайту
Трамп про Tomahawk: для їх освоєнні потрібно від шести місяців
09:44 23.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп вважає "проблемою" передачу Україні ракет Tomahawk, оскільки для освоєння роботи з ними українським військовим необхідно від 6 до 12 місяців.
"Проблемою з "Tomahawk" є те - і багато людей не знають про це - що знадобиться як мінімум шість місяців, а зазвичай рік, щоби навчитися ними користуватися. Вони дуже складні",- зазначив Трамп під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
На його переконання, єдиний спосіб, яким Tomahawk може бути запущений, "це якщо ми його запустимо, а ми цього не зробимо".
Він знову зазначив, що Tomahawk - це потужна й точна зброя, але й складна, тому потребує багато часу для навчання.
