ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії

 

Європейський Союз погодив 19-й пакет санкцій проти Росії: Словаччина повідомила, що знімає своє вето. Рада Євросоюзу розпочала письмову процедуру із затвердження санкцій, пакет офіційно має бути ухваленим о 8:00 ранку 23 жовтня, повідомили в представництві Данії в ЄС, яка головує у Раді Євросоюзу, передає кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

Нові заходи спрямовані проти головних джерел доходів Росії через енергетичні, фінансові та торговельні обмеження і мають послабити її здатність вести війну проти України.

Серед ключових положень:

* Поступова заборона імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ) - через шість місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових.

* Санкції проти «тіньового флоту» - 117 нових суден потраплять під заборону заходу в порти ЄС і перестрахування, загалом під санкціями вже 558 суден.

* Фінансові обмеження - повна заборона транзакцій для п'яти російських банків, обмеження для платіжних систем «Мир» і СПФС, а також санкції проти кількох банків у Білорусі, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані, Парагваї, ОАЕ та Гонконгу.

* Заборона надання криптопослуг громадянам і компаніям РФ.

* Розширення експортних заборон на товари подвійного призначення, промислові матеріали, зокрема сіль, гуму та будівельні матеріали.

* Заборона надання туристичних і технологічних послуг у Росії, зокрема у сфері штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень і комерційних космічних сервісів.

Крім того, ЄС запроваджує новий механізм обмеження пересування російських дипломатів у межах Союзу через систему повідомлень і дозволів держав-членів.

Окремий блок санкцій стосується викрадень українських дітей російськими силами та військового сектору досліджень і розробок РФ.

Зустріч лідерів ЄС запланована на 23 жовтня. Раніше стало відомо, що 19-й пакет санкцій припинила блокувати Австрія, але вето на пакет зберігала Словаччина.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: ЄС, Росія
 

