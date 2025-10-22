Шведський оборонний гігант Saab планує виробляти системи ППО в Україні

Шведська оборонна компанія Saab AB домовилась про спільне виробництво систем протиповітряної оборони в Україн, повідомила в середу пресслужба Міністерства оборони України.

Saab стала учасницею ініціативи Build in Ukraine - програми, спрямованої на залучення іноземних оборонних компаній до створення виробництв безпосередньо в Україні.

Saab - провідна оборонна та безпекова компанія Швеції, яка налічує 25 000 працівників. Saab проєктує, виробляє й обслуговує передові системи в галузях аеронавтики, озброєння, командування та управління, сенсорів і підводних систем. Штаб-квартира компанії розташована у Швеції, але вона веде бізнес по всьому світу та є частиною оборонного потенціалу кількох країн.

Раніше про те, що шведська компанія вироблятиме системи ППО в Україні, не повідомлялося, хоча у березні 2025 року Saab підписала меморандум про взаєморозуміння з українською оборонною компанією "Радіонікс" щодо стратегічної співпраці у сфері сенсорів та оборонної електроніки.

Станом на жовтень 2025 року понад 25 іноземних оборонних компаній є на різних стадіях локалізації виробництва в Україні. Серед них такі великі гравці на ринку зброї, як британська BAE Systems, яка вже налагодила спільне виробництво гаубиць L119, німецька Rheinmetall, яка створює ремонтні та виробничі бази для бронетехніки, і американська Northrop Grumman, яка домовилася про спільне виробництво боєприпасів.