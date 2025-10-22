Фінансові новини
22.10.25
18:38
Прем'єр Швеції допустив перші постачання новітніх Gripen до України протягом 3 років
18:16 22.10.2025 |
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає можливим розпочати постачання винищувачів Gripen до України протягом трьох років.
Про це він сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Лінчепінгу, передає "Європейська правда".
За його словами, на першому етапі потрібно подивитися разом на всі можливості, які можна знайти для фінансування в довгостроковій перспективі для України. У цьому контексті він згадав про обговорення використання російських заморожених активів.
"Ми говоримо про останнє покоління, яке було буквально нещодавно представлене у Швеції. Тут лише починається розгортання виробництва. Тому ми говоримо про десь три роки на практиці. Це коли ми зможемо почати постачання", - сказав Крістерссон.
Він також наголосив, що неможливо поставити всі 150 літаків однією партією, це довгостроковий процес.
Оголошуючи про підписання листа про наміри прем'єр Швеції говорив, що процес виробництва і постачання 100-150 літаків для України може зайняти 10-15 років.
"Я хочу підкреслити, це не щось що робиться одномоментно. Ми просто показуємо нашу готовність, бажання і так починаються всі процеси", - зазначив Крістерссон.
Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив на важливості мати політичне рішення щодо такої співпраці.
"А також ми будемо говорити про можливості використання інших літаків, які є не новітніми. Також ми будемо говорити про навчання наших пілотів. Але найголовніше, те що ми дуже хотіли - щоб було політичне рішення щодо можливості для України купити Gripen і побудувати сучасний повітряний флот. І сьогодні ця можливість відкрита, політично позитивне рішення", - сказав зеленський.
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Швеції у середу також обговорив спільне виробництво дронів зі шведською компанією Saab.
