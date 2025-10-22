Авторизация

Україна та Швеція підписали лист про наміри щодо закупівлі від 100 до 150 винищувачів Gripen E

 

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та президент України Володимир Зеленський підписали у середу з лист про наміри щодо закупівлі від 100 до 150 винищувачів Gripen E, найсучаснішої версії літака.

"Ми з президентом Зеленським щойно підписали лист про наміри. Це лист про наміри між Швецією та Україною, і це початок довгої подорожі, яка наблизить нас на один крок до великої експортної угоди для Saab, для Швеції, разом з Україною", - сказав Крістерссон на спільній пресконференції із українським колегою у Лінчепінгу, Швеція.

За словами голови шведського уряду, це означає великі можливості для Повітряних сил України в майбутньому, для Швеції та її оборонної промисловості, а також для довгострокової промислової співпраці між Швецією та Україною.

"Як ви тут вже знаєте, і як президент Зеленський знає краще за всіх, Швеція є одним з найбільших військових донорів України", - наголосив Крістерссон.

Він наголосив, що підписаний лист про наміри "не спрямований на якісь нові пожертви, а, натомість, йдеться про довгострокову співпрацю".

"Йдеться про можливість укладення великої угоди між нашими двома країнами, ймовірно, від 100 до 150 літаків Gripen моделі серії E, які зараз виробляються - або починають - вироблятися. І це для того, щоб побудувати дуже сильні Повітряні сили в Україні", - заявив премʼєр Швеції.

За його словами, ця угода є "початком довгої подорожі на наступні 10-15 років". Водночас Крістерссон підкреслив, що ця "довгострокова амбіція" не означає, що Швеція не розуміє великої потреби України у засобах стримування російської агресії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Швеція
 

