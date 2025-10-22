Фінансові новини
- 22.10.25
- 13:12
В РФ заявили про удари по заводах в Мордовії і Дагестані
12:35 22.10.2025 |
Безпілотники масовано атакували республіку Мордовія у Росії у ніч проти середи, 22 жовтня, заявив голова регіону Артем Здунов. За його словами, одне з підприємств зазнало пошкоджень. Яке саме - він не уточнив.
За даними Telegram-каналу Astra, йдеться про Саранський механічний завод. Підприємство входить у склад державної корпорації "Ростех" і виробляє обладнання та деталі для різних галузей промисловості, зокрема для оборонного сектора. Завод випускає механічні вузли, комплектуючі та запасні частини, включно з виробами для транспортної та спеціальної техніки, пише Astra.
Крім того, про атаку дронів заявив голова республіки Дагестан Сергій Меліков. Він повідомив, що ціллю безпілотників стало "одне з підприємств".
За інформацією Astra, у Махачкалі дрон влучив по території нафтопереробного заводу ТОВ "Дагнотех" ("Дагестанські нові технології"). Згідно з відкритими даними, потужність заводу складає один мільйон тонн на рік.
В міноборони РФ заявили про 33 збиті дрони
Тим часом міністерство оборони Росії стверджує, що у середу вночі російська ППО нібито збила і перехопила 33 українські безпілотники. Зокрема, вісім дронів нібито збили над Брянською областю, по чотири - над акваторією Азовського моря та над Ленінградською областю, по три - над окупованим Кримом, Ростовською і Псковською областями, акваторією Чорного моря, два - над Новгородською областю, по одному - над Орловською, Тверською та Тульською областями.
Через атаку не працювали аеропорти Махачкали, Калуги, Краснодара, Пскова, Ярославля, Владикавказу, Грозного, Ленінградської області та Пензи.
