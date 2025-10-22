Фінансові новини
- 22.10.25
- 13:12
- RSS
- мапа сайту
Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про держбюджет-2026
11:55 22.10.2025 |
Верховна Рада України 22 жовтня підтримала у першому читанні проєкт Закону про Державний бюджет України на 2026 рік.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на трансляцію засідання.
За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів.
Відповідно до документа, доходи Державного бюджету становитимуть 2,4 трлн грн, що на 446,8 млрд грн (18,8%) більше порівняно з 2025 роком. Видатки - 4,8 трлн, що на 415 млрд більше порівняно з 2025 роком.
Видатки на оборону та безпеку заплановані у розмірі 2,8 трлн, це 27,2% до ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року).
Видатки на соціальні сфери:
* соціальний захист - 467,1 млрд грн (+45 млрд грн);
* охорону здоров'я - 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);
* освіту - 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);
* науку - 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);
* ветеранську політику - 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн);
* підтримку економіки - 41,5 млрд грн.
Під час розгляду парламент підтримав поправку про продовження пільг на електромобілі на один рік - до 2027 року. За цю правку проголосували 248 народних депутатів.
При підготовці документа до першого читання народними депутатами, фракціями, групами та комітетами Верховної Ради було надано 2099 пропозицій до проєкту держбюджету, поданого урядом до парламенту 14 вересня.
