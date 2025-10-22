Авторизация

Ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру: які пошкодження

 

Вночі з 21 на 22 жовтня росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомляє ДТЕК, місцеві обленерго та ОВА.

Зокрема, були атаковані енергетичні обʼєкти у Києві.

Також постраждала інфраструктура Полтавщини. Вночі унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі. Обійшлося без постраждалих.

У Одеській області росіяни атакували Ізмаїл та пошкодили енергетичну та портову інфраструктуру.

"Енергопостачання міста поступово відновлюється, критична інфраструктура працює на генераторах. В місті розгорнуті пункти незламності", - зазначав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер о 08:12 ранку 22 жовтня.

За повідомленням ДТЕК, росіяни атакували обʼєкт компанії на Одещині.

Про влучання у енергетичну інфраструктуру також повідомили у Черкаській області. У ОВА без уточнень деталей зазначили, що для "критичної інфраструктури є наслідки".

У Сумській області повідомили про як мінімум одне влучання у обʼєкт цивільної інфраструктури.

На Чернігівщині агресор вдарив по енергообʼєктах у трьох громадах - у Корюківському і Новгород-Сіверському районах.

"Цілу добу наші енергетики працювали, щоб повернути в домівки світло", - зазначили в ОВА.

На Кіровоградщині повідомили про атаку ракетами та дронами в результаті яких 27 населених пункти опинились без світла.

У Камʼянському на Дніпропетровщині ворог влучив у інфраструктурний обʼєкт. Влучання у інфраструктуру також були у двох громадах області.

У місті Лозова на Харківщині пошкоджено залізничну інфраструктуру.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0124
 0,03
EUR
 1
 48,4732
  0,1898
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,00 0,01 41,9646  0,03 0,06
EUR 48,2675  0,06 0,13 48,9414  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7425  0,01 0,02 41,7500  0,02 0,04
EUR 48,3850  0,09 0,18 48,4200  0,08 0,16

