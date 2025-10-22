Фінансові новини
- 22.10.25
- 13:12
- RSS
- мапа сайту
Ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру: які пошкодження
10:38 22.10.2025 |
Вночі з 21 на 22 жовтня росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.
Про це повідомляє ДТЕК, місцеві обленерго та ОВА.
Зокрема, були атаковані енергетичні обʼєкти у Києві.
Також постраждала інфраструктура Полтавщини. Вночі унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі. Обійшлося без постраждалих.
У Одеській області росіяни атакували Ізмаїл та пошкодили енергетичну та портову інфраструктуру.
"Енергопостачання міста поступово відновлюється, критична інфраструктура працює на генераторах. В місті розгорнуті пункти незламності", - зазначав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер о 08:12 ранку 22 жовтня.
За повідомленням ДТЕК, росіяни атакували обʼєкт компанії на Одещині.
Про влучання у енергетичну інфраструктуру також повідомили у Черкаській області. У ОВА без уточнень деталей зазначили, що для "критичної інфраструктури є наслідки".
У Сумській області повідомили про як мінімум одне влучання у обʼєкт цивільної інфраструктури.
На Чернігівщині агресор вдарив по енергообʼєктах у трьох громадах - у Корюківському і Новгород-Сіверському районах.
"Цілу добу наші енергетики працювали, щоб повернути в домівки світло", - зазначили в ОВА.
На Кіровоградщині повідомили про атаку ракетами та дронами в результаті яких 27 населених пункти опинились без світла.
У Камʼянському на Дніпропетровщині ворог влучив у інфраструктурний обʼєкт. Влучання у інфраструктуру також були у двох громадах області.
У місті Лозова на Харківщині пошкоджено залізничну інфраструктуру.
