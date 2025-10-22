Фінансові новини
22.10.25
- 00:12
- RSS
- мапа сайту
Рютте несподівано їде до Трампа
23:31 21.10.2025 |
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 21-22 жовтня відвідає Сполучені Штати Америки.
Як пише "Європейська правда", про це ввечері у вівторок повідомила пресслужба НАТО.
В Альянсі сказали, що в межах свого візиту до США Рютте відвідає Вашингтон і зустрінеться з Дональдом Трампом. При цьому генсек не робитиме заяв для ЗМІ.
Невідомо, чого саме стосується візит Рютте до США, анонсований в останній момент. Але він відбувається на тлі гальмування підготовки зустрічі Трампа і Владіміра Путіна в Будапешті.
Раніше стало відомо, що Росія публічно відкинула пропозицію зупинити бойові дії для початку переговорів про мир, яку підтримав президент США.
За неофіційними даними, Москва після розмови Путіна й Трампа повторила максималістські вимоги для переговорів про мир, зокрема контроль над усім Донбасом і виключення присутності військ НАТО в Україні.
