ЗМІ: Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті скасовано

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті не відбудеться найближчим часом, а влада США скасувала підготовку до неї. Про це низка журналістів і ЗМІ повідомили у вівторок, 21 жовтня, з посиланням на анонімного чиновника Білого дому. Офіційного підтвердження цих даних немає.

ЗМІ: Саміту РФ-США найближчим часом не буде

Кореспондент американського телеканалу NBC Гаррет Хааке написав у соцмережі Х, що "підготовку саміту Трампа і Путіна в Будапешті наразі призупинено". Журналіст посилався на анонімного високопоставленого чиновника Білого дому. Той заявив, що Трамп вважає недостатньою готовність сторін до перемовин.

Згодом агентства Reuters і AFP також повідомили з посиланням на анонімного високопоставленого чиновника Білого дому, що наразі немає планів провести зустріч Трампа і Путіна "найближчим часом". Їхнє джерело додало, що держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров також не планують особистої зустрічі.

Аналогічну інформацію поширив 21 жовтня і кореспондент видання Axios Барак Равід у соцмережі Х. Він так само посилався на анонімного чиновника Білого дому. Про скасування проведення зустрічі Трампа й Путіна повідомили також видання Politico і The Telegraph, котрі так само посилалися на анонімне джерело в Білому домі.

16 жовтня після телефонних переговорів із Путіним Трамп заявив, що вже наступного тижня (20-26 жовтня) відбудуться переговори делегацій РФ і США, останню мав очолити Рубіо. Республіканець анонсував, що після цього він особисто зустрінеться з президентом Росії у столиці Угорщини.

Чи вимагав Трамп від Зеленського віддати Донбас?

17 жовтня у Білому домі відбулася зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Британське ділове видання Financial Times повідомило за підсумками переговорів, що Трамп переконував Зеленського віддати Росії весь Донбас. Згодом сам республіканець заявив, що наполягає на заморожуванні конфлікту за поточною лінією фронту, тобто не вимагає від Києва віддати РФ весь Донбас.

21 жовтня агентство AFP повідомило з посиланням на високопоставленого українського чиновника, що Трамп таки чинив тиск на Зеленського, щоб той відмовився від усього Донбасу. Співрозмовник агентства схарактеризував нещодавні перемови глав держав у Білому домі як "напружені". А дипломатичні зусилля президента США щодо війни в Україні ж, на його думку, "ходять по колу".