Європа і Україна розробляють мирний план з 12 пунктів - ЗМІ

 

Європейські країни спільно з Україною розробляють пропозицію з 12 пунктів для припинення війни Росії вздовж поточної лінії бойового зіткнення. Про це повідомило в вівторок, 21 жовтня, інформагентство Bloomberg , що посилається на джерела, знайомі з перебігом роботи над пропозицією. Згідно з даними журналістів, нагляд за реалізацією запропонованого плану здійснюватиме відповідний орган, очолюваний президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Україні можуть запропонувати шлях до швидкого вступу в ЄС

Згідно з пропозицією, над якою спільно працюють європейські країни й Київ, Україна отримає гарантії безпеки, кошти на відшкодування завданої Росією шкоди від війни та шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу, йдеться у статті Bloomberg.

А якщо Росія погодиться слідом за Україною на припинення вогню й обидві сторони зобов'яжуться припинити подальші спроби отримати територіальні здобутки, розроблені пропозиції передбачають обмін полоненими і повернення всіх депортованих дітей в Україну.

Обидві сторони розпочнуть переговори щодо управління окупованими територіями, хоча, як додається у статті з посиланням на джерела, ані Європа, ані Україна не визнаватимуть юридично жодну окуповану частину території України російською.

Планується, що в разі початку перемовин і мирного процесу запроваджені санкції проти Росії поступово скасують, хоча близько 300 мільярдів доларів заморожених резервів Центробанку РФ повернуть лише після того, як Москва погодиться зробити свій внесок у повоєнну відбудову України. Утім, обмеження проти РФ одразу знову набудуть чинності, якщо Росія знову нападе на свого сусіда.

Нині деталі плану ще доопрацьовуються, тож можуть зазнати змін, застерегли джерела, які воліли залишитися анонімними. Крім того, будь-яка пропозиція також потребуватиме схвалення Вашингтона, і європейські посадовці можуть поїхати до США цього тижня, додали джерела видання.

Зеленський: Лінія фронту може бути "початком дипломатії"

Тим часом президент України Володимир Зеленський зробив заяву, що може частково підтвердити опубліковане журналістами. "Ми чітко на одній сторінці з нашими партнерами щодо дипломатії (...) Україна знов-таки висловила свою готовність закінчити війну. Ми провели зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки, і ми домовилися, що саме так спробуємо організувати діалог - на лінії, яка є зараз. Саме таким був сигнал Президента Трампа його команді. Це було й публічно. Лінія фронту може бути початком дипломатії", - заявив український лідер.

Нагадаємо, про те, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою мирних переговорів для припинення війни Росії проти України, йшлося у спільній заяві європейських лідерів, опублікованій раніше цього дня на сайті британського уряду.

Натомість російський уряд тривалий час вимагав, щоб Україна погодилася поступитися більшою територією ще до будь-якого припинення вогню.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

