Чехія стане першою країною, яка подарує Україні супутник

Чеський уряд оголосив про плани побудувати та подарувати Україні супутник спостереження за Землею, який зможе збирати дані незалежно від погоди чи світлового дня.

Про це повідомили в міністерстві закордонних справ та міністерстві транспорту Чехії.

Там розповіли, що проєкт супутника для України є результатом Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством транспорту Чехії та Державним космічним агентством України, який підписали ще у 2024 році.

Також кроком до реалізації цього проєкту стала цьогорічна поїздка представників чеської космічної галузі до України, яка відбулася у травні за участю Державного космічного агентства України.

Проєкт супутника для України представив міністр транспорту Мартін Купка на Чеському тижні космосу. Так, його оснастять технологією, що поєднує систему радіолокаційного сканування (SAR), оптичне та радіаційне виявлення та моніторинг радіочастотного спектра в кількох зонах, що дозволить спостерігати за поверхнею Землі навіть вночі та за несприятливих метеорологічних умов.

У майбутньому цей супутник також мають доповнити іншими супутниками. У його розробці та будівництві братимуть участь чеські компанії з досвідом у космічних технологіях.

«Ми вважаємо, що ця місія допоможе Україні зміцнити свої можливості та водночас підтримає нашу співпрацю в галузі космічних технологій», - сказав чеський міністр, пояснивши, що досі

Україна була змушена покладатися на постачання супутникових зображень з-за кордону.

Проєкт мають розпочати вже найближчими місяцями, а запустити сам супутник планують протягом одного року.

Зазначимо, що теперішній уряд Чехії невдовзі піде у відставку. На виборах до парламенту переміг рух ANO колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша, який уже заявив, що якщо його партія буде при владі, то не дасть коштів з бюджету країни на зброю для України. Наразі тривають переговори про формування нового уряду.