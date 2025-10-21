Авторизация

Новокуйбишевський НПЗ припинив роботу після атаки дронів - Reuters

 

Нафтопереробний завод у Новокуйбишевську (Самарська область РФ), що належить компанії «Роснефть», у неділю, 19 жовтня, припинив первинну переробку нафти після другої за місяць атаки дронів.

Про це повідомили Reuters у понеділок, 20 жовтня, два джерела в галузі, передає Укрінформ.

За їхніми даними, завод зупинив установку первинної переробки нафти АВТ-11 потужністю 18 900 метричних тонн на добу, або близько 138 540 барелів на добу, а також установку АВТ-9.

Минулого року Новокуйбишевський нафтопереробний завод переробив 5,74 млн тонн нафти, виробив 1,10 млн тонн автомобільного бензину, 1,64 млн тонн дизельного пального та 1,27 млн тонн мазуту, повідомляють галузеві джерела.

Первинна переробка нафти на нафтопереробному заводі раніше вже була призупинена після атаки дронів минулого місяця.

Джерела повідомили, що завод може відновити виробництво на початку листопада.
19 жовтня Сили оборони України уразили нафтопереробний і газопереробний заводи на території Самарської (Новокуйбишевський завод) та Оренбурзької областей РФ, а також базу пально-мастильних матеріалів у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області.

До цього Новокуйбишевський НПЗ потрапив під атаку дронів 20 вересня.
Ключові теги: Росія
 

