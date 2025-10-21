Фінансові новини
21.10.25
03:18
RSS
мапа сайту
В Оренбурзі знову загорівся атакований напередодні завод «Газпрому»
23:13 20.10.2025 |
В Оренбурзі вдень 20 жовтня знову спалахнув газопереробний завод, який напередодні вранці атакували українські безпілотники.
Про це повідомляє Телеграм-канал Astra, передає Укрінформ.
Про пожежу розповіли місцеві жителі. Причина повторного займання невідома.
Хоча, як пишуть місцеві ЗМІ, в у регіональному МНС пожежу спростували, на відео видно стовп вогню, який піднімається на десятки метрів. Кадри пожежі знято з території Оренбурзького ГПЗ.
Оренбурзький газопереробний завод є найбільшим у світі газохімічним комплексом. Потужність переробки становить 37,5 млрд. кубометрів газу на рік, пише медіаресурс. Транзит до Європи з Оренбурзького ГПЗ було зупинено 1 січня 2025 року, стверджує видання. Розташований завод у селищі Холодні Ключі (входить до складу Оренбурга).
Напередодні, 19 жовтня, Сили оборони України уразили нафтопереробний і газопереробний заводи на території Самарської й Оренбурзької областей РФ, а також базу пально-мастильних матеріалів у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області.
