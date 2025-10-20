Рада ЄС погодила відмову від газу з РФ з 2028 року

Рада Європейського Союзу у понеділок, 20 жовтня, на зустрічі в Люксембурзі узгодила спільну позицію щодо нового законопроєкту про відмову від імпорту російського газу. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Ради ЄС за підсумками засідання міністрів енергетики країн ЄС.

Законопроєкт є центральним елементом дорожньої карти ЄС REPowerEU, спрямованої на припинення залежності від російських енергоносіїв. Рада ЄС погодилася із передбаченими у ньому термінами юридичної поетапної відмови від російського газу: з 1 січня 2026 року набуде чинності заборона на поставки газу за новими контрактами (укладеними після 17 червня 2025 року), з 17 червня 2026 року - за короткостроковими контрактами і з 1 січня 2028 року - за довгостроковими контрактами.

При цьому планують дозволити зміни до чинних контрактів лише для певних держав-членів, що не мають виходу до моря. Ймовірно, йдеться про Угорщину і Словаччину. Вони ж, за даними ЗМІ, не голосували за законопроєкт на Раді ЄС, але для його схвалення була потрібна кваліфікована більшість.

Спрощення митних превірок

Рада ЄС, порівняно з пропозицією Європейської Комісії, пропонує встановити "спрощені вимоги до документації та процедури для імпорту неросійського газу". "Дозвільним органам необхідно надати лише інформацію до поставок газу на митну територію ЄС, тоді як для імпорту газу з Росії протягом перехідного періоду запитується більше інформації (включаючи дату та термін дії договору постачання, контрактні обсяги та будь-які зміни до договору)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у законопроєкті передбачена вимога до усіх держав-членів подати національні плани диверсифікації, в яких будуть викладені заходи та потенційні труднощі для диверсифікації поставок газу. Тепер Рада ЄС розпочне переговори з Європейським парламентом для узгодження остаточного тексту законопроєкту.

Як повідомлялося, за даними CREA, загальний обсяг імпорту російських енергоресурсів у ЄС із 2022 року перевищив у грошовому вираженні 213 мільярдів євро. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну блок імпортував російських енергоресурсів на суму понад 133 мільярди євро на рік, свідчать дані CREA.

Відмова від імпорту російських енергоресурсів покликана позбавити Москву важливого джерела доходів, які допомагають фінансувати війну Росії проти України.