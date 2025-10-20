У ЄС пропонують новий план для розблокування вступу України та інших: приєднатися без повного права голосу — FT

У Євросоюзі висунули нову пропозицію щодо зміни правил членства: нові країни могли б приєднатися до ЄС без повного права голосу.

Про це пише Politico із посиланням на трьох європейських дипломатів та посадовця ЄС, обізнаного з обговореннями.

Ідея полягає в тому, що нові члени здобуватимуть повні права (зокрема право вето) лише після того, як ЄС реформує свої механізми, щоби ускладнити можливість окремим країнам ветувати загальні рішення.

Вважається, що це пом'якшить позицію чинних членів ЄС, які блокують вступ кандидатів, як, наприклад, Угорщина блокує вступ України.

«Майбутні члени повинні відмовитися від права вето до того часу, поки не буде впроваджено ключові інституційні реформи, такі як запровадження голосування кваліфікованою більшістю в більшості сфер політики. Розширення не повинно гальмуватися через те, що окремі країни-члени ЄС блокують реформи», - заявив Антон Хофройтер, голова німецького парламентського комітету у справах Європи.

Ця ініціатива дозволить країнам, які зараз перебувають на шляху до вступу - не лише Україні, а й Молдові, Чорногорії тощо - користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето.

За словами співрозмовників Politico, пропозиція нині неофіційно обговорюється між країнами ЄС та Єврокомісією. Перш ніж запрацювати, вона має бути схвалена всіма країнами ЄС.

Залучення нових країн без права вето, принаймні на початку їхнього членства, має дозволити їм приєднатися на більш гнучких умовах, не вимагаючи перегляду основних договорів ЄС, що деякі уряди вважають недоцільним.

Раніше лідери ЄС наполягали на тому, що така реформа необхідна, перш ніж блок зможе прийняти нових членів, таких як Україна. Однак спроби скасувати право вето для чинних членів Євросоюзу зіткнулися з опором - не лише з боку Угорщини, а й Франції та Нідерландів.

Вступ України до ЄС

Усі 27 держав-членів ЄС уже дали зелене світло для початку переговорів з Україною про вступ до блоку, а втім, Угорщина блокує їх.

Будапешт висунув Україні перелік з 11 вимог для того, щоб розблокувати подальший шлях до Євросоюзу. Усі вони спрямовані на посилення захисту прав національних меншин в Україні.

Українська сторона приїздила до Будапешта з додатковими пропозиціями щодо врегулювання всього комплексу питань. Тоді Україна та Угорщина домовилися на регулярній основі організовувати консультації, щоб працювати над озвученими вимогами. А проте Будапешт переніс такі консультації через затримання Службою безпеки України угорських шпигунів на початку травня.

Влада Угорщини провела у своїй країні так званий консультативний референдум щодо вступу України до ЄС, за результатами якого оголосила, що 95% голосів - проти. Сам Орбан стверджував, що членство України в ЄС спричинить «руйнацію Євросоюзу» та війну з росією на території ЄС.