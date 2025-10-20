В ЄС пропонують змінити правила, щоб прискорити вступ нових країн - Politico

В Європейському Союзі пропонують змінити правила щодо членства, щоб нові країни змогли приєднатися до Європейського Союзу без повного права голосу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

За словами трьох європейських дипломатів, нині ця пропозиція щодо зміни правил членства в ЄС перебуває на ранній стадії і потребує схвалення всіх 27 країн-членів блоку.

Ініціатива дозволить країнам, які зараз перебувають на шляху до членства, таким як Україна, Молдова та Чорногорія, користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето.

Дипломати вважають, що такий крок дозволить новим країнам приєднатися до блоку на більш гнучких умовах, без перегляду основних договорів ЄС, що деякі уряди вважають недоцільним.

Нові члени Євросоюзу отримають повні права вже після того, як ЄС перегляне спосіб свого функціонування, щоб ускладнити для окремих країн використовувати право вето на політику всього блоку.