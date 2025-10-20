Фінансові новини
- |
- 20.10.25
- |
- 18:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В ЄС пропонують змінити правила, щоб прискорити вступ нових країн - Politico
13:11 20.10.2025 |
В Європейському Союзі пропонують змінити правила щодо членства, щоб нові країни змогли приєднатися до Європейського Союзу без повного права голосу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.
За словами трьох європейських дипломатів, нині ця пропозиція щодо зміни правил членства в ЄС перебуває на ранній стадії і потребує схвалення всіх 27 країн-членів блоку.
Ініціатива дозволить країнам, які зараз перебувають на шляху до членства, таким як Україна, Молдова та Чорногорія, користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето.
Дипломати вважають, що такий крок дозволить новим країнам приєднатися до блоку на більш гнучких умовах, без перегляду основних договорів ЄС, що деякі уряди вважають недоцільним.
Нові члени Євросоюзу отримають повні права вже після того, як ЄС перегляне спосіб свого функціонування, щоб ускладнити для окремих країн використовувати право вето на політику всього блоку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ЄС погодила відмову від газу з РФ з 2028 року
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС пропонують новий план для розблокування вступу України та інших: приєднатися без повного права голосу — FT
|В ЄС пропонують змінити правила, щоб прискорити вступ нових країн - Politico
|Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати РФ всю Донеччину
|Українські військові в ніч проти 19 жовтня завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ та Оренбурзькому газопереробному заводу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Для чого потрібна топографічна зйомка
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Підрив «Північних потоків»: Берлін відреагував на відмову у видачі підозрюваного українця
|Польща не видаватиме Німеччині підозрюваного у підриві «Північних потоків» українця
|«Великий вибух» в обороні ЄС: Україна в епіцентрі
|Вперше з лютого Укренерго запровадило обмеження для промисловості на весь день
|Politico: Єврокомісія хоче залучити для «репараційної позики» додаткові €25 млрд росактивів
|Трамп домовився з Путіним зустрітися у Будапешті
Бізнес
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох