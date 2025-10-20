Фінансові новини
Українські військові в ніч проти 19 жовтня завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ та Оренбурзькому газопереробному заводу
08:18 20.10.2025 |
Українські військові в ніч проти 19 жовтня завдали удару по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу та Оренбурзькому газопереробному заводу в росії.
Про це повідомили Сили безпілотних систем та Генеральний штаб ЗСУ.
Новокуйбишевський НПЗ атакували оператори 14 окремого полку БпАК СБС у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.
Цей завод має стратегічне значення для забезпечення армії рф пально-мастильними матеріалами. Він виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об'єм первинного перероблення становить 4,9 мільйона тонн.
Завод розташований приблизно за 1000 кілометрів від державного кордону України, у Самарській області рф.
Унаслідок удару на території НПЗ пролунали вибухи та виникла пожежа. За попередньою інформацією, уражено установки первинного перероблення нафти (ЕЛОУ-АВТ). Детальні наслідки ураження уточнюються.
Українські військові вдарили й по Оренбурзькому газопереробному заводу, що в передмісті Оренбурга. На території заводу зафіксували вибухи та масштабну пожежу.
Оренбурзький ГПЗ є одним із найбільших газопереробних комплексів рф та здатний переробляти до 45 мільярдів кубометрів природного газу і 6,2 мільйона тонн газового конденсату/нафти на рік. За попередньою інформацією, уражено одну з установок перероблення та очищення газу.
Окрім того, Сили оборони уразили базу пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську. Є інформація про вибухи в районі цілі та пожежу на об'єкті.
