Зеленський: Домовились з Трампом, що публічно не говоритимемо про далекобійні ракети. США не хочуть ескалації

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом обговорив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Про це український лідер заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вирішили з Трампом, що наразі публічно не будемо говорити про далекобійні ракети. США не хочуть ескалації", - сказав Зеленський.

За словами президента, під час зустрічі також обговорювали далекобійні можливості, але "вирішили не робити про це заяви".

"Ми говорили про ППО...Ми вирішили працювати більше над виробництвом... Будемо над цим працювати", - сказав глава держави.

Загалом Зеленський назвав "дуже продуктивною" зустріч з Трампом.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.

Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів. Джерело: https://censor.net/ua/n3580351
 

