Фінансові новини
- |
- 18.10.25
- |
- 02:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський: Домовились з Трампом, що публічно не говоритимемо про далекобійні ракети. США не хочуть ескалації
23:58 17.10.2025 |
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом обговорив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.
Про це український лідер заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми вирішили з Трампом, що наразі публічно не будемо говорити про далекобійні ракети. США не хочуть ескалації", - сказав Зеленський.
За словами президента, під час зустрічі також обговорювали далекобійні можливості, але "вирішили не робити про це заяви".
"Ми говорили про ППО...Ми вирішили працювати більше над виробництвом... Будемо над цим працювати", - сказав глава держави.
Загалом Зеленський назвав "дуже продуктивною" зустріч з Трампом.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.
Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів. Джерело: https://censor.net/ua/n3580351
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Домовились з Трампом, що публічно не говоритимемо про далекобійні ракети. США не хочуть ескалації
ТОП-НОВИНИ
|Підрив «Північних потоків»: Берлін відреагував на відмову у видачі підозрюваного українця
|Польща не видаватиме Німеччині підозрюваного у підриві «Північних потоків» українця
|«Великий вибух» в обороні ЄС: Україна в епіцентрі
|Вперше з лютого Укренерго запровадило обмеження для промисловості на весь день
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Для чого потрібна топографічна зйомка
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Трамп домовився з Путіним зустрітися у Будапешті
|НБУ пропонує ускладнити закриття ФОП, щоб зупинити «дроп-схеми»
|Створення Одеської МВА - місту загрожує двовладдя?
|ЗСУ вночі знову уразили Саратовський НПЗ
|Міськрада Одеси призначила тимчасового голову замість Труханова
|Українців просять економити газ через нову атаку РФ на видобуток
Бізнес
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох
|Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify
|Штучні м'язи стають твердими або м'якими, мають переваги обох типів та підіймають x4000 власної ваги
|Новий «дизельгейт»: у Британії почався суд над найбільшими у світі автовиробниками