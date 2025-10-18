Фінансові новини
- |
- 18.10.25
- |
- 02:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Підрив «Північних потоків»: Берлін відреагував на відмову у видачі підозрюваного українця
23:45 17.10.2025 |
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прокоментував рішення польського суду, який раніше відмовив німецькій стороні в екстрадиції громадянина України Володимира Ж., якого підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік".
Заяву німецького міністра наводить RMF24, повідомляє "Європейська правда".
Вадефуль зазначив, що німецька сторона поважає рішення суду в Польщі.
"У Польщі судом було ухвалено рішення, яке я поважаю, оскільки ми визнаємо принцип поділу влади", - сказав він.
Міністр додав, що роль виконавчої влади "не полягає у втручанні" у рішення судів, "особливо в інших країнах".
Повідомляли, що окружний суд у Варшаві не погодився видати підозрюваного у підриві газопроводів Володимира Ж. німецькій стороні і скасував його тимчасовий арешт.
Нагадаємо, українця Володимира Ж. затримали в польському Прушкуві 30 вересня на підставі німецького європейського ордера на арешт у справі про вибухи на газогонах "Північні потоки".
Судячи з усього, йдеться про Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Домовились з Трампом, що публічно не говоритимемо про далекобійні ракети. США не хочуть ескалації
ТОП-НОВИНИ
|Підрив «Північних потоків»: Берлін відреагував на відмову у видачі підозрюваного українця
|Польща не видаватиме Німеччині підозрюваного у підриві «Північних потоків» українця
|«Великий вибух» в обороні ЄС: Україна в епіцентрі
|Вперше з лютого Укренерго запровадило обмеження для промисловості на весь день
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Для чого потрібна топографічна зйомка
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Трамп домовився з Путіним зустрітися у Будапешті
|НБУ пропонує ускладнити закриття ФОП, щоб зупинити «дроп-схеми»
|Створення Одеської МВА - місту загрожує двовладдя?
|ЗСУ вночі знову уразили Саратовський НПЗ
|Міськрада Одеси призначила тимчасового голову замість Труханова
|Українців просять економити газ через нову атаку РФ на видобуток
Бізнес
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох
|Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify
|Штучні м'язи стають твердими або м'якими, мають переваги обох типів та підіймають x4000 власної ваги
|Новий «дизельгейт»: у Британії почався суд над найбільшими у світі автовиробниками