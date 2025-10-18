Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Підрив «Північних потоків»: Берлін відреагував на відмову у видачі підозрюваного українця

 

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прокоментував рішення польського суду, який раніше відмовив німецькій стороні в екстрадиції громадянина України Володимира Ж., якого підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік".

Заяву німецького міністра наводить RMF24, повідомляє "Європейська правда".

Вадефуль зазначив, що німецька сторона поважає рішення суду в Польщі.

"У Польщі судом було ухвалено рішення, яке я поважаю, оскільки ми визнаємо принцип поділу влади", - сказав він.

Міністр додав, що роль виконавчої влади "не полягає у втручанні" у рішення судів, "особливо в інших країнах".

Повідомляли, що окружний суд у Варшаві не погодився видати підозрюваного у підриві газопроводів Володимира Ж. німецькій стороні і скасував його тимчасовий арешт.

Нагадаємо, українця Володимира Ж. затримали в польському Прушкуві 30 вересня на підставі німецького європейського ордера на арешт у справі про вибухи на газогонах "Північні потоки".

Судячи з усього, йдеться про Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року.
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3603  0,04 0,11 41,9350  0,03 0,07
EUR 48,4427  0,24 0,49 49,1597  0,27 0,55

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7450  0,01 0,01 41,7750  0,01 0,01
EUR 48,7200  0,04 0,08 48,7500  0,04 0,08

