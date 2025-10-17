Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща не видаватиме Німеччині підозрюваного у підриві «Північних потоків» українця

 

Окружний суд у Варшаві в п'ятницю не погодився видати підозрюваного у підриві газопроводів "Північного потоку" Володимира Ж. німецькій стороні і скасував його тимчасовий арешт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

До 11 години ранку співробітники поліції завели Володимира Ж. до зали суду. Суддя Даріуш Любовський розпочав розгляд справи. Слухання проходило в закритому режимі.

"У Німеччині на Володимира Ж. не чекає справедливий суд", - заявив адвокат Тимотеуш Папроцький, захисник українця, перед оголошенням рішення суду, перерахувавши аргументи лінії захисту.

"Якщо органи Європейського Союзу визнають "Північний потік-1" і "Північний потік-2" бойовою інфраструктурою Російської Федерації, як це випливає з регламентів і рішень Ради Європейського Союзу (...), що підтримує військові дії в Україні, то де - незважаючи на це знання - Німеччина може побачити дії, пов'язані з конституційним саботажем?" - продовжив адвокат.

Він висловив сподівання, що буде справедливе рішення - відповідно до польського, міжнародного та європейського права - і в кінцевому підсумку це буде рішення, в якому Польща відмовить німецькій стороні у видачі громадянина України.

Відповідаючи на питання про те, чи слід судити когось з українців у такому випадку, Папроцький підкреслив, що "жоден громадянин України не може бути звинувачений або, зрештою, засуджений за будь-які дії, спрямовані проти Росії".

В результаті суд не погодився видати підозрюваного німецькій стороні і скасував його запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, українця Володимира Ж. затримали в польському Прушкуві 30 вересня на підставі німецького європейського ордера на арешт у справі про вибухи на газогонах "Північні потоки".

Судячи з усього, йдеться про Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року.

Нещодавно польський прем'єр Дональд Туск заявив, що екстрадиція затриманого українця не відповідає інтересам Польщі.

Крім того, Верховний суд Італії у середу скасував рішення про екстрадицію українця Сергія Кузнєцова до Німеччини, де йому інкримінують причетність до підриву російських газогонів "Північні потоки".
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3603  0,04 0,11 41,9350  0,03 0,07
EUR 48,4427  0,24 0,49 49,1597  0,27 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7450  0,01 0,01 41,7750  0,01 0,01
EUR 48,7200  0,04 0,08 48,7500  0,04 0,08

Бізнес