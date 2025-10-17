«Великий вибух» в обороні ЄС: Україна в епіцентрі

Європейський Союз готується оборонятися від Росії, і його плани набувають дедалі конкретніших форм. 16 жовтня Єврокомісія схвалила "дорожню карту" обороноздатності, найближча мета якої - реалізація репараційного кредиту для України за рахунок заморожених активів РФ до кінця 2025 року. Про це повідомив на брифінгу в Брюсселі єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Репараційний кредит Києву - крок до зміцнення безпеки Європи

Єврокомісія має намір надати Україні репараційний кредит на загальну суму 140 мільярдів євро на оборону та підтримку бюджету. Київ оцінює свої оборонні потреби на 2026 рік у 120 мільярдів доларів, з яких половину просить у партнерів. Ще 30 мільярдів доларів потрібні Україні на закриття дірок у бюджеті в 2026 році, підрахував Міжнародний валютний фонд.

"Ненадання підтримки, швидше за все, призведе до колапсу України, що, на нашу думку, поставить під серйозну загрозу безпеку всієї Європи", - зазначив раніше на брифінгу в Брюсселі високопоставлений чиновник Єврокомісії.

Щоб цього не допустити, Єврокомісія представила план щодо передачі Україні кредиту за рахунок заморожених російських активів, який зараз розглядають країни ЄС. З огляду на вказаний Кубілюсом термін, не виключено, що політичне рішення про передачу Києву цих коштів буде прийнято вже на саміті Євросоюзу 23-24 жовтня.

Для зміцнення європейської оборони потрібна тверда підтримка України, повторюють лідери ЄС і чиновники в Брюсселі. "Україна заслуговує на нашу підтримку, - заявив Кубілюс. - І Україна готова допомогти нам своїм ноу-хау і перевіреним в боях досвідом. Ми разом вибудовуємо Європейський оборонний купол".

Альянс безпілотників ЄС і України з'явиться в 2026 році

Український приклад також продемонстрував, що рішуча оборонна політика здатна компенсувати роки бездіяльності, вважає єврокомісар з технологічного суверенітету Генна Вірккунен. Відвідавши днями українські оборонні підприємства разом з главою європейської дипломатії Каєю Каллас, вона дійшла висновку, що "дефіцит безпеки, який існує в Європі протягом десятиліть, можна ліквідувати за допомогою оперативних заходів".

Тому наступна велика мета Євросоюзу - до кінця 2027 року повністю підготувати до експлуатації нову систему протидії дронам. "Кожна країна зазнає цього ризику. Кожна держава-член ЄС повинна інвестувати в системи протидії дронам", - заявила Каллас.

"Європейську ініціативу з протидії безпілотникам" - назва "стіна дронів" в Брюсселі так і не прижилася - пропонується реалізовувати разом з Україною. Створення альянсу безпілотників з Україною заплановано на початок 2026 року. "Системи протидії дронам в Україні - на світовому рівні, - вважає верховна представниця ЄС із закордонних справ, яка відвідала фабрики дронів у Києві. - Те, що вони роблять, просто неймовірно! Ми повинні використовувати їхній досвід, отриманий на полі бою, а також їхні інновації, щоб разом розвивати цю сферу".

У Єврокомісії розглядають таку співпрацю як можливість для ЄС і його країн вивчити український підхід до роботи з інноваціями. Наприклад, навчитися тісній співпраці між військовими частинами, науково-дослідними та дослідно-конструкторськими організаціями і оборонним виробництвом і забезпечити дуже швидкий цикл інновацій, сказав на іншому брифінгу в Брюсселі високопосадовець ЄС.

Разом з Києвом Брюссель планує розробляти ще одну флагманську програму з нагляду за східним флангом. З огляду на її комплексність, в якості терміну називається 2028 рік. Проєкт об'єднає системи протидії дронам, ППО, наземну і морську оборону, а також прикордонний контроль.

Перетворити Україну на "сталевого дикобраза"

"Сьогодні у Росії немає можливості завдати удару по ЄС, але в найближчі роки вона може до цього підготуватися. Небезпека не зникне навіть у разі закінчення війни в Україні", - заявила Каллас, підкресливши, що наступні роки стануть вирішальними для зміцнення оборонного потенціалу Європи.

Перша лінія оборони Європи - це Україна, тому важлива частина нової дорожньої карти - це гарантії безпеки для країни, яка вже четвертий рік відбиває російську агресію, зазначила верховна представниця з питань закордонних справ. Брюссель і Київ єдині в думці, що найнадійніша гарантія безпеки - це сильна українська армія і оборонна промисловість, які зроблять Україну неперетравним для ворогів "сталевим дикобразом".

Тому "дорожня карта" і фінансові інструменти, що лежать в її основі, передбачають, що Євросоюз буде виробляти озброєння для України, разом з Україною і в самій Україні, зазначив Кубілюс.

"Повна обороноздатність" - до 2030 року

У плані є ще два флагманські проєкти - створення щита ППО і зміцнення оборони в космосі. В цілому ж "дорожня карта" визначає чіткі цілі, терміни та етапи для усунення прогалин у потенціалі та прискорення інвестицій в оборону в кожній країні ЄС.

Кінцева мета плану - досягнення повної обороноздатності Євросоюзу, у якого немає спільної армії, до 2030 року. "Через плани Путіна, - пояснив Кубілюс. - Щоб стримати агресію, запобігти війні, зберегти мир".

Як пояснюється в одному з документів Єврокомісії, повна обороноздатність - це коли збройні сили держав-членів Євросоюзу можуть передбачити, підготуватися і відреагувати на будь-яку кризу, включаючи конфлікти високої інтенсивності.

Коаліції потенціалів

Подібно до того, як країни-союзники України об'єднуються в спеціалізовані коаліції для більш ефективного надання їй військової допомоги, "дорожня карта" закликає держави ЄС в найближчі місяці створити коаліції заради власної оборони.

Спільні розробки та закупівлі, на думку Єврокомісії, дозволять швидше та ефективніше усунути критичні прогалини в оборонному потенціалі. Ключових напрямків дев'ять: протиповітряна і протиракетна оборона, стратегічні засоби, військова мобільність, артилерійські системи, кібербезпека, штучний інтелект і радіоелектронна боротьба, ракети і боєприпаси, безпілотники і засоби протидії їм, наземні збройні сили і військово-морські сили.

Багатотрильйонний бюджет

Оборонні цілі, які ставить перед собою Євросоюз, вимагатимуть мобілізації всіх зусиль і всіх доступних фінансових ресурсів, як на національному рівні, так і на рівні блоку, підкреслив Андрюс Кубілюс.

Згідно з "дорожньою картою", європейці мають намір до 2035 року інвестувати 6,8 трильйона євро, з яких половину - в реальну оборону. "Це справжній "великий вибух", - сказав єврокомісар з питань оборони, пояснивши, що в основному це будуть національні витрати на оборону, сума яких в 100 разів перевищить витрати на оборону з бюджету ЄС.

Тут Єврокомісія посилається на цільові показники НАТО, згідно з якими країни повинні витрачати на оборону 5 відсотків свого ВВП до 2035 року. За розрахунками Кубілюса, для досягнення обороноздатності в 2030 році, члени ЄС мають досягти цього цільового показника вже до того часу, при тому, що поки що вони знаходяться на рівні 50 відсотків від цієї мети.

Журналістка Deutsche Welle Ксенія Польська