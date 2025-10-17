Фінансові новини
Вперше з лютого Укренерго запровадило обмеження для промисловості на весь день
11:33 17.10.2025 |
З 7:00 ранку в п'ятницю в Україні ввели графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Вони будуть діяти до 22:00, повідомило Укренерго у ранковому зведенні щодо стану енергосистеми.
Обмеження для промисловості запроваджені на тлі складної ситуації, до якої призвели російські обстріли, та високого рівня споживання електроенергії через хмарну й холодну погоду.
Востаннє на цілий день обмеження для промислових споживачів вводили ще в лютому.
Паралельно з промисловими обмеженнями у 13 областях запроваджені аварійні відключення для всіх споживачів. Серед них Київ, Київська, Черкаська, Житомирська, Харківська, Сумська, Полтавська, Запорізька, Кіровоградська та Дніпропетровська області, а також частково Чернігівська, Хмельницька і Вінницька області.
Укренерго закликало населення до ощадливого споживання електроенергії упродовж усієї доби та просить не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.
Вперше з лютого Укренерго запровадило обмеження для промисловості на весь день
Politico: Єврокомісія хоче залучити для «репараційної позики» додаткові €25 млрд росактивів
Трамп домовився з Путіним зустрітися у Будапешті
НБУ пропонує ускладнити закриття ФОП, щоб зупинити «дроп-схеми»
Створення Одеської МВА - місту загрожує двовладдя?
Міськрада Одеси призначила тимчасового голову замість Труханова
Українців просять економити газ через нову атаку РФ на видобуток
Укренерго анонсувало графіки відключень для промисловості: ситуація складна
Пісторіус анонсував нову ініціативу підтримки України – з модернізації техніки
Німеччина виділяє 400 мільйонів євро на закупівлю далекобійних безпілотників для України
Пісторіус: Берлін продовжуватиме зміцнювати ППО України, надасть додаткову допомогу на 2 млрд євро
PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох
Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify
Штучні м'язи стають твердими або м'якими, мають переваги обох типів та підіймають x4000 власної ваги
Новий «дизельгейт»: у Британії почався суд над найбільшими у світі автовиробниками
Microsoft офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10
Китай запровадив експортні обмеження проти Nexperia після втручання Нідерландів
Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній