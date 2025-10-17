Авторизация

Вперше з лютого Укренерго запровадило обмеження для промисловості на весь день

 

З 7:00 ранку в п'ятницю в Україні ввели графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Вони будуть діяти до 22:00, повідомило Укренерго у ранковому зведенні щодо стану енергосистеми.

Обмеження для промисловості запроваджені на тлі складної ситуації, до якої призвели російські обстріли, та високого рівня споживання електроенергії через хмарну й холодну погоду.

Востаннє на цілий день обмеження для промислових споживачів вводили ще в лютому.

Паралельно з промисловими обмеженнями у 13 областях запроваджені аварійні відключення для всіх споживачів. Серед них Київ, Київська, Черкаська, Житомирська, Харківська, Сумська, Полтавська, Запорізька, Кіровоградська та Дніпропетровська області, а також частково Чернігівська, Хмельницька і Вінницька області.

Укренерго закликало населення до ощадливого споживання електроенергії упродовж усієї доби та просить не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

