Politico: Єврокомісія хоче залучити для «репараційної позики» додаткові €25 млрд росактивів
09:00 17.10.2025 |
Європейська комісія розмірковує над тим, щоб залучити для репараційної позики Україні не лише 140 млрд євро замоорожених активів РФ з фінансового репозиторію у Бельгії, а й додаткові 25 мільярдів з приватних рахунків росіян у різних країнах.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на документ, що є у розпорядженні редакції.
Йдеться про те, щоб залучити для "репараційної позики" Україні, на додачу до російських активів, що зберігаються у Euroclear, ще 25 мільярдів, які лежать на приватних рахунках підсанкційних росіян в установах різних країн ЄС.
У документі, який Єврокомісія нібито розіслала столицям перед зустріччю послів 17 жовтня, йдеться про те, що "варто розглянути, чи можливо розширити ініціативу з репараційною позикою на інші заморожені активи у межах ЄС", та зазначається, що юридичний аспект цього ще детально не оцінювали - але це важливо зробити, перш ніж починати рухати питання.
В іншому ж у документі йдеться про загальні принципи репараційної позики Україні, які потрібно обговорити перед самітом ЄС у Брюсселі наступного тижня.
Очікується, що на ньому лідери ЄС детально обговорять ініціативу і попросять Єврокомісію внести відповідну пропозицію.
