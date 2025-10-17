Трамп домовився з Путіним зустрітися у Будапешті

Президент США Дональд Трамп повідомив, що вони з президентом Росії Володимиром Путіним домовилися провести нову зустріч у Будапешті. У дописі в соцмережі Truth Social після телефонної розмови з очільником Кремля у четвер, 16 жовтня, він зазначив, що цим перемовинам передуватиме зустріч радників високого рівня, що відбудеться наступного тижня. Делегацію США на "перших зустрічах" очолить державний секретар Марко Рубіо "разом з іншими особами", які, так само як і місце цих перемовин, будуть визначені згодом, заявив президент США.

"Потім президент Путін і я зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між Росією та Україною", - повідомив Трамп.

Путін і Трамп багато говорили про торгівлю після війни

Президент США назвав розмову з очільником Кремля "дуже продуктивною". "Ми також багато часу присвятили обговоренню торгівлі між Росією та Сполученими Штатами після закінчення війни з Україною", - зазначив він.

Трамп додав, що Путін подякував першій леді США Меланії Трамп "за її залученість до роботи з дітьми", ймовірно, маючи на увазі питання повернення в Україну незаконно депортованих до РФ дітей. "Він висловив їй велику вдячність і сказав, що ця робота буде продовжена", - зазначив президент США.

За його словами, очільник Кремля також привітав його та Сполучені Штати "з великим досягненням миру на Близькому Сході, про що, за його словами, мріяли століттями".

"Я справді вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною", - додав американський лідер.

Орбан заявив, що Угорщина готова прийняти зустріч

Президент США також зазначив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 17 жовтня, планує обговорити з ним ці перемовини з російським очільником "та багато іншого".

"Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала великий прогрес", - резюмував він.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на своїй сторінці у Facebook розмістив лаконічне повідомлення, імовірно, щодо домовленості Трампа і Путіна про зустріч. "Ще одна чудова можливість для миру", - написав він.

А в окремому дописі в Х Орбан заявив, що Угорщина готова приняти цю зустріч. "Запланована зустріч президентів Америки та Росії - це чудова новина для миролюбних народів світу. Ми готові!", - написав він.