НБУ пропонує ускладнити закриття ФОП, щоб зупинити «дроп-схеми»

Нацбанк звернувся до Мінцифри з пропозицією змінити процедуру припинення діяльності ФОП, щоб унеможливити використання ФОПів у схемах із "дропами".

Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

За словами Пишного, сьогодні ФОП можна закрити автоматично. Регулятор пропонує перед припиненням підприємництва проводити попередній аналіз: перевіряти обороти та повноту сплати податків. Лише після такої перевірки, вважає він, слід дозволяти закриття.

Голова НБУ наголошує, що проблему "дропів" потрібно вирішувати комплексно. Найближчими тижнями до ВР можуть подати законопроєкт про створення реєстру посиленого моніторингу "дропів" - ще один інструмент для протидії цьому явищу.

Пишний також попередив, що "дропи" застосовують не лише у фінансових махінаціях, а й у торгівлі зброєю, наркотрафіку та потенційно у терористичній діяльності.

Попри зусилля регуляторів, кількість виявлених "карток-дропів" наразі лишається стабільною: "Поточні показники не виходять за межі середніх значень попередніх періодів. Тренду на зростання або зменшення немає", - сказав Пишний.