Створення Одеської МВА - місту загрожує двовладдя?

Усе відбулось доволі швидко. Наприкінці вересня на президентському вебсайті з'явилась електронна петиція з проханням створити в Одесі міську військову адміністрацію (МВА). Своє прохання автор петиції, Іван Козачук, обґрунтував необхідністю "забезпечення безпеки та належного функціонування органів влади в умовах воєнного стану". Петиція швидко набрала необхідної для розгляду кількості підписів. І от 15 жовтня президент України видав указ про створення Одеською міської військової адміністрації. Вже призначено й голову Одеської МВА. Ним став Сергій Лисак, який до цього обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Напередодні Зеленський своїм указом позбавив українського громадянства міського голову Одеси Геннадія Труханова. У Службі безпеки України (СБУ) повідомили, що таке рішення ґрунтується на доказах, зібраних їхньою службою. За даними СБУ, посадовець має громадянство РФ і чинний закордонний паспорт країни-агресора, нібито виданий 15 грудня 2015 року. Тепер, згідно зі законом "Про місцеве самоврядування", повноваження Труханова як міського голови можуть бути припинені.

Геннадій Труханов, у свою чергу, заявив, що не згоден з рішенням президента, і повідомив, що планує продовжувати виконання своїх повноважень допоки їх не припинить міська рада. Історію навколо його громадянства він назвав "фальсифікацією" і заявив, що планує звернутися з позовами до українських судів, а також до Європейського суду з прав людини.

Гончаренко: "Це відкритий сигнал кожному меру, що всі під прицілом"

Такі блискавичні перетрубації в Одесі викликали хвилю дискусій серед політиків і правників. Експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера в коментарі DW назвав історію з припиненням громадянства міського голови Одеси Геннадія Труханова неправовою та небезпечною. Він наголосив, що до Геннадія Труханова є питання, однак, за його словами, припинення громадянства без належних доказів, аби позбавити його повноважень міського голови - це небезпечний прецедент.

"Дуже швидко, на запит у петиції, створюється міська військова адміністрація. І її поява мотивується тим, що начебто існує близькість до лінії фронту. Це досить дивно виглядає. Складається враження, що повномасштабне російське вторгнення та воєнний стан стали зручним прикриттям для знищення місцевого самоврядування в Україні. Адже коли створюються військові адміністрації, з процесу усуваються органи місцевого самоврядування, обрані українськими виборцями", - пояснює DW Магера.

Жорстка критика пролунала з боку представників опозиції у Верховній Раді. Вони застерігають, що "кейс Труханова" загрожує всьому місцевому самоврядуванню України. "Як би комусь не подобалось, але за Труханова проголосували одесити. Крім того, він народився в Одесі. Зняти Труханова? То будь ласка, робить це виключно у законний спосіб", - написав у Телеграм народний депутат з опозиційної фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. До Верховної Ради він, до речі, був обраний від Одеської області.

На думку Гончаренка, таке рішення матиме довгострокові наслідки для України. "Сьогодні заберуть у Труханова і ми всі будемо радіти, бо він поганий, а завтра цю машину репресій запустять проти незручних людей. Сьогодні ми бачимо останній день існування місцевого самоврядування в Україні... Позбавлення громадянства Труханова та облаштування Одеської МВА - це відкритий сигнал кожному меру, що всі під прицілом і, коли треба буде, доберуться до кожного. Таким чином більшість мерів стане заляканими та слухняними по відношенню до влади", - наголосив Гончаренко.

Його однопартієць, народний депутат Микола Княжицький вважає, що позбавлення громадянства й накладання санкцій на громадян України стають зручним інструментом політичної боротьби. "Якщо хтось не подобається вищому керівництву держави - на цю особу можуть накласти санкції або позбавити громадянства. І це вибірковий інструмент в руках влади... Те, що замість мера намагаються призначити не обрану громадянами особу, а керівника військової адміністрації з Офісу Президента, ще раз підтверджує політичний характер цього рішення", - зазначив Княжицький у своєму дописі у Facebook.

Президент має право строювати військові адміністрації

Водночас народний депутат від "Слуги народу", член Комітету з питань державної влади та самоврядування Верховної Ради Віталій Безгін виступив на захист ухвалених президентом рішень. "Позбавлення громадянства через наявність російських документів у проросійського політика у воюючій країні тільки в хворій уяві можна називати "утисками місцевого самоврядування". Це загалом до місцевого самоврядування не має ніякого відношення. Президент має повноваження впровадити військову адміністрацію населеного пункту в будь-якій громаді України. Стаття 4 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану", - написав Безгін у Facebook.

Натомість правник Андрій Магера вказує, що діяльність військових адміністрацій навіть не передбачена Конституцією України, тобто їх просто не існує в системі влади на конституційному рівні, а в законі немає чітких критеріїв, коли і за яких умов вони мають створюватися. "Ми бачимо спроби абсолютизувати владу на центральному рівні, і тепер ці тенденції переходять на місця. Замість того, щоб управляти державою, центральна влада втручається у сферу місцевого самоврядування. Це не принесе нічого доброго, адже наслідком стануть серйозні проблеми для подальшої європейської України. Тема місцевого самоврядування - надзвичайно чутлива у контексті переговорів з Євросоюзом", - вважає Магера.

Повноваження мера Одеси: до закінчення суду Труханов мер?

Далі Магера також пояснив, що після позбавлення Геннадія Труханова українського громадянства той не автоматично втрачає повноваження міського голови. За це має ще більшістю голосів проголосувати міська рада. Але чи піде міськрада на це?

Оскільки Труханов має намір подати до суду, то раді варто дочекатися рішення суду, кажуть правники. Адже подання позову призупиняє дію указу президента до остаточного рішення суду, наголосив колишній суддя Конституційного Суду України Володимир Шаповал в коментарі LB.ua. "Як тільки буде таке подання, реалізація указу президента буде призупинена до прийняття судового рішення. І він вважається громадянином України аж до того часу, поки не буде рішення суду в останній інстанції", - пояснив Шаповал.

Експерти наголошують, що до цього часу не зрозуміло, хто ж саме тепер керуватиме містом - обраний міський голова чи призначений президентом голова військової адміністрації. Депутат Одеської міськради Олексій Потапський вважає, що усунення голови може повернути місто в хаос в умовах постійних прильотів і необхідності запускати опалювальний сезон. "Що буде далі, чи піде президент на те, щоб прибрати ще й міську раду? Як в такій ситуації входити в опалювальний сезон? А всі негативи будуть йти тепер безпосередньо на Зеленського. Він прибрав Труханова, тепер "людина президента" буде керувати містом", - зазначив Потапський, слова якого цитує у Facebook осередок партії "Європейська солідарність" в Одеській області.

Руйнування місцевого самоврядування: далі буде?

Аналітик, інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначає, що чинне законодавство передбачає цілком легальну процедуру переходу влади до міськради, зокрема її секретаря, яку можна реалізувати без жодного втручання в систему місцевого самоврядування без необхідності створювати військову адміністрацію в місті, яке на знаходиться на лінії фронту. "Я абсолютно не розумію, чому треба вводити якусь воєнну адміністрацію в Одесі й встановлювати в місті фактично пряме президентське правління, коли є цілком легальна процедура переходу влади. Дуже б не хотілося, щоб справедливе рішення по відстороненню російського громадянина Труханова від управління українським містом Одеса було просто приводом для перерозподілу фінансових потоків. І чергового кроку по руйнуванню місцевого самоврядування. Який може надихнути й на наступні кроки", - написав Фурса у Facebook.