НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗСУ вночі знову уразили Саратовський НПЗ

 

Сили оборони України вночі 16 жовтня знову атакували Саратовський НПЗ, який залучений у забезпеченні потреб Збройних сил Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ та Telegram ССО ЗСУ.

"У ніч на 16 жовтня 2025 року Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що саратовський нафтопереробний завод - це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тон. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

"Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази російської федерації, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію", - додали у Генштабі.

Сили спеціальних операцій уразили НПЗ

"У ніч на 16 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ", - йдеться у повідомленні ССО.

Відомо, що завод входить до структури нафтової компанії "Роснефть". Обсяги переробки нафти станом на 2020 рік - 7,2 млн тонн, у 2023 році - 4,8 млн тонн.

Нагадаємо, що ССО уразили цей обєкт рівно місяць тому, 16 вересня 2025 року.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога", - додали у ССО.


Удари по Саратовському НПЗ

Нагадаємо, що ЗСУ атакували Саратовський НПЗ 10 серпня. Після влучання БпЛА на території підприємства пролунали вибухи та почалася пожежа. Після атаки безпілотника завод компанії "Роснефть" тимчасово призупинив прийом нафти.

Окрім того, у ніч на 16 вересня Саратовський нафтопереробний завод зазнав чергової атаки дронів. В районі об'єкта зафіксовано вибухи та пожежу.

За даними Генштабу, Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, різних марок бітуму, технічної сірки та інших продуктів - загалом понад 20 видів нафтопродуктів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Бізнес