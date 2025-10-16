Фінансові новини
16.10.25
- 10:04
- RSS
- мапа сайту
Пісторіус: Берлін продовжуватиме зміцнювати ППО України, надасть додаткову допомогу на 2 млрд євро
09:33 16.10.2025 |
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін виділить Україні додаткові 2 мільярдів євро.
«Ми не повинні дозволяти собі відволікатися. Ми повинні мати чітку перспективу. Ви можете розраховувати на Німеччину. Ми продовжуватимемо та розширюватимемо нашу підтримку України. Завдяки новим контрактам Німеччина надасть додаткову підтримку на суму понад 2 мільярди євро. Це включатиме пакет PURL на загальну суму 500 мільйонів доларів США», - сказав він.
За його словами, Берлін продовжуватиме зміцнювати протиповітряну оборону України новими контрактами на постачання ще двох систем протиповітряної оборони IRIS-T, включаючи велику кількість керованих ракет, а також переносних ракет протиповітряної оборони.
«Ми поставимо високоякісну протитанкову зброю, засоби зв'язку та сучасну ручну зброю. Ми також розпочнемо комплексний проект модернізації систем озброєння, які вже поставлені в Україну, та продовження терміну їхньої служби. Це гарантує, що системи озброєння, які ми постачаємо, адаптовані до змінних реалій поля бою та можуть продовжувати надійно та ефективно використовуватися Збройними силами України», - пояснив міністр.
Берлін продовжуватиме розширювати співпрацю між німецькою та українською оборонною промисловістю, додав Пісторіус.
У червні Борис Пісторіус заявляв, що Німеччина запланувала на 2025 рік 7 млрд євро допомоги для України, однак цю суму можуть збільшити ще майже на 2 млрд євро.
У серпні міністр фінансів країни та віцеканцлер уряду Німеччини Ларс Клінгбейль заявив, що Берлін надаватиме Україні 9 млрд євро щороку протягом найближчих років.
