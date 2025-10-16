Фінансові новини
Трамп заявив, що Україна «хоче йти у наступ» і він обговорить це із Зеленським
08:58 16.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна хоче піти в наступ і він невдовзі обговорить це з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це Трамп сказав на пресконференції у Білому домі.
Раніше сам Зеленський повідомив, що 17 жовтня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з Трампом.
«Ми будемо говорити [із президентом Зеленським]... Вони [українці] хочуть піти в наступ. Я ухвалю рішення з цього питання, але вони б хотіли наступати», - заявив Трамп.
Президент США закликав главу кремля володимира путіна «припинити вбивати українців та росіян». Трамп назвав дані, що росія за час повномасштабного вторгнення втратила 1,5 мільйона людей.
Зазначимо, Axios, покликаючись на власні джерела, писало, що президенти України та США під час телефонної розмови в неділю, 12 жовтня, обговорювали потенційний продаж Україні ракет Tomahawk. Зокрема, сторони обговорювали, скільки одиниць такої зброї потрібно надати.
А вже наступного дня, 13 жовтня, під час спілкування з журналістами Трамп допустив передання далекобійних ракет Tomahawk Україні, якщо росія не захоче завершувати війну. Водночас він заявив, що може поговорити із главою рф володимиром путіним про це.
Крилата ракета Tomahawk має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які тодішній президент США Джо Байден погодився надати Києву у 2023 році.
