У НАТО вже публічно визнають, що Україна повинна мати роль у спільній безпеці Альянсу

Міністри оборони Британії та Німеччини на пресконференції у штаб-квартирі Альянсу визнали, що Україна є "контриб'ютором" безпеки і повинна мати місце у НАТО.

Про це вони заявили, відповідаючи на запитання "Європейської правди" після засідання контактної групи з оборони України.

ЄП попросила міністрів пояснити, як змінилося сприйняття ролі України після дронової атаки на Польщу і чи з'являється у Альянсі розуміння того, що Україна вже робить внесок у спільну безпеку і "повинна мати місце у НАТО".

"Коротка відповідь на запитання - так", - прокоментував це міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, після чого взявся пояснити свою позицію в деталях.

"Зараз з'являється дедалі більше розуміння і визнання важливості України, її участі у навчанні військових з країн НАТО", - зауважив він, а також визнав, що атака на Польщу стала поворотним моментом.

"Нещодавні зміни із вторгненням (російських дронів -ЄП) до європейського неба, коли Україна запропонувала свою допомогу, продемонстрували багатьом, що Україна не лише б'ється за своє майбутнє, але не лише. Бо унікальний бойовий досвід України вже є і у майбутньому буде внеском України у загальноєвропейську безпеку", - пояснив британський міністр.

"Я можу лише погодитися з цим", - підтримав колегу німецький міністр оборони Боріс Пісторіус.

Варто зауважити, що Британія традиційно підтримувала вступ України до НАТО, в той час як Німеччина тривалий час була скептиком з цього питання.