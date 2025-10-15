Фінансові новини
Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини - Міненерго
18:38 15.10.2025 |
Через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей, застосовані аварійні графіки відключень, повідомило Міністерство енергетики.
"Причина запровадження обмежень - наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні Міненерго в Телеграм-каналі у середу ввечері.
Відомство уточнило, що на Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.
За інформацією Міненерго, в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Як повідомлялося з посиланням на "ДТЕК" та на місцевих операторів системи розподілу (ОСР, обленерго), екстрені відключення світла приблизно з 18:00 відбуваються в Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській областях.
Аварійні відключення тимчасово відбуваються після масованої атаки РФ на енергосистему 10 жовтня, коли тільки у Києві були знеструмлені 800 тис. споживачів.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія виділила понад $170 млн на посилення Сил оборони України
|Профільний комітет ВР рекомендував ухвалити законопроєкт про «податок на OLX»
|Норвегія наступного року хоче виділити 6 млрд євро на військову підтримку України
|Зеленський створив військову адміністрацію в Одесі – її очолить Лисак
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Генштаб про повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії 13 жовтня: пошкоджені ще 16 резервуварів
|Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk
|Україна та ЄС схвалили оновлені умови торгівлі
|Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом
|Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення
|Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна - телемарафон
|У США представили нову наземну пускову установку для ракет Tomahawk
Бізнес
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7