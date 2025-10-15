Данія виділила понад $170 млн на посилення Сил оборони України

Данія виділила 1,1 млрд крон ($171 млн) на морську допомогу українському флоту, ремонт танків та кошти на освіту і тренування українських військових.

Як передає "Європейська правда", про це повідомили у Міноборони Данії.

Як зазначили у відомстві, Україна має постійну потребу у тренуванні та навчанні українських військових. Саме тому понад третина виділених коштів, а саме 400 млн крон, будуть спрямовані на навчальне та тренувальне обладнання.

Цей пакет також охоплює ініціативи, які зосереджені на морській сфері та технічному обслуговуванні танків. Кошти також виділяються на безоплатну передачу пального і підтримку в зоні реабілітації, які здійснюються під егідою НАТО.

"Надзвичайно важливо, що Данія продовжує підтримувати оборонну боротьбу України, надаючи військову підтримку на всіх рівнях. Тому в рамках 27-го донорського пакета Данія виділяє 1,1 млрд крон на ініціативи, які підтримують обороноздатність України - від морського обладнання до освітніх і тренувальних заходів для українських солдатів. Ці ініціативи в сукупності сприяють зміцненню боєздатності України", - каже міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Загалом 27-й пакет допомоги Данії містить пожертви на суму майже 2,7 млрд крон у 2025-2028 роках. Ще 1,6 млрд крон, серед іншого, підуть на безпілотники, боєприпаси та ракети, закуплені через українську оборонну промисловість - пакет було презентовано 26 вересня 2025 року.

Попередній, 26-й пакет військової допомоги на суму близько 4,2 млрд данських крон (628,4 млн доларів), Данія оголошувала ще у травні.