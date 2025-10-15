Профільний комітет ВР рекомендував ухвалити законопроєкт про «податок на OLX»

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні законопроєкт №14025 щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Про це у Телеграмі повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

"Комітет рекомендував прийняти урядовий законопроєкт № 14025 про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, в першому читанні", - йдеться у повідомленні.

За його словами, комітет передбачив загальну податкову пільгу на продажі товарів українцями через платформи у 2000 євро на рік без сплати податків.

Народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк нагадав, що наразі неоподатковуваним вважається дохід до 36 тис. грн на рік.

Гетманцев зауважує, що цей документ є ключовим кроком на шляху гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що сприятиме виконанню міжнародних зобов'язань України як країни-кандидата на членство в ЄС та ОЕСР.

Законопроєкт спрямований на запровадження Модельних правил ОЕСР щодо звітності для операторів цифрових платформ і норм Директиви Ради ЄС 2021/514 (DAC 7), яка модернізує систему податкової адміністративної співпраці в Євросоюзі. Гетманцев пояснив, що фактично йдеться про приєднання України до європейського механізму прозорості цифрової економіки, за яким інформація про доходи, отримані через онлайн-платформи, автоматично обмінюється між податковими органами різних країн.

Так, передбачається взаємний обмін даними: Державна податкова служба України щороку отримуватиме від компетентних органів іноземних юрисдикцій інформацію про доходи, отримані українцями через цифрові платформи. А ДПС передаватиме партнерам відомості про доходи їхніх резидентів, отримані на українських платформах.

"Імплементація Модельних правил ОЕСР у національне податкове законодавство - обов'язкова передумова для приєднання України до Багатосторонньої угоди DPI. Це - умова довіри з боку міжнародних партнерів і водночас частина зобов'язань нашої держави як кандидата на членство в ЄС", - наголосив Гетманцев.

