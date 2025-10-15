Фінансові новини
- |
- 15.10.25
- |
- 16:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегія наступного року хоче виділити 6 млрд євро на військову підтримку України
14:24 15.10.2025 |
Уряд Норвегії у середу, 15 жовтня, представив проєкт держбюджету на 2026 рік, в якому закладено 70 млрд норвезьких крон (5,9 млрд євро) на військову підтримку України.
Про це йдеться у повідомленні норвезького Міністерства оборони, інформує "Європейська правда".
Ключовими пріоритетами у бюджеті-2026 норвезький уряд виділив безпеку і готовність до надзвичайних ситуацій.
"В оборонному бюджеті це знаходить відображення у двох основних заходах: подальше зміцнення збройних сил відповідно до довгострокового плану і продовження надання значної військової підтримки Україні", - зазначили в Міноборони Норвегії.
Уряд пропонує збільшити оборонний бюджет на 4,2 млрд норвезьких крон (360 млн євро) у 2026 році для реалізації довгострокового плану для оборонного сектора.
Як зазначено, норвезький уряд пропонує продовжити надзвичайну підтримку України з 2025 року в рамках програми Нансена, з загальним бюджетом 85 млрд крон у 2026 році, з яких 70 млрд крон припадає на військову підтримку.
Нагадаємо, 24 серпня писали, що Норвегія виділяє близько 7 млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України.
Також Норвегія спільно зі Швецією і Данією виділять близько 500 млн доларів на постачання Україні американської зброї за новим механізмом PURL.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія наступного року хоче виділити 6 млрд євро на військову підтримку України
|Зеленський створив військову адміністрацію в Одесі – її очолить Лисак
|Фінляндія оголосила про приєднання до закупівель зброї у США для України
|Генштаб про повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії 13 жовтня: пошкоджені ще 16 резервуварів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Україна та ЄС схвалили оновлені умови торгівлі
|Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом
|Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення
|Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна - телемарафон
|У США представили нову наземну пускову установку для ракет Tomahawk
|Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р
|Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу
Бізнес
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7
|Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти