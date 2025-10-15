Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Норвегія наступного року хоче виділити 6 млрд євро на військову підтримку України

 

Уряд Норвегії у середу, 15 жовтня, представив проєкт держбюджету на 2026 рік, в якому закладено 70 млрд норвезьких крон (5,9 млрд євро) на військову підтримку України.

Про це йдеться у повідомленні норвезького Міністерства оборони, інформує "Європейська правда".

Ключовими пріоритетами у бюджеті-2026 норвезький уряд виділив безпеку і готовність до надзвичайних ситуацій.

"В оборонному бюджеті це знаходить відображення у двох основних заходах: подальше зміцнення збройних сил відповідно до довгострокового плану і продовження надання значної військової підтримки Україні", - зазначили в Міноборони Норвегії.

Уряд пропонує збільшити оборонний бюджет на 4,2 млрд норвезьких крон (360 млн євро) у 2026 році для реалізації довгострокового плану для оборонного сектора.

Як зазначено, норвезький уряд пропонує продовжити надзвичайну підтримку України з 2025 року в рамках програми Нансена, з загальним бюджетом 85 млрд крон у 2026 році, з яких 70 млрд крон припадає на військову підтримку.

Нагадаємо, 24 серпня писали, що Норвегія виділяє близько 7 млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України.

Також Норвегія спільно зі Швецією і Данією виділять близько 500 млн доларів на постачання Україні американської зброї за новим механізмом PURL.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3955  0,11 0,28 41,9810  0,14 0,34
EUR 48,1623  0,14 0,30 48,8519  0,19 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,02 0,05 41,8000  0,02 0,05
EUR 48,6050  0,23 0,49 48,6400  0,23 0,49

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес