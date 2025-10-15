Авторизация

Фінляндія оголосила про приєднання до закупівель зброї у США для України

 

Фінляндія вирішила приєднатись до ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю озброєнь у Сполучених Штатах для передачі Україні.

Про це оголосив у Брюсселі очільник фінського Міністерства оборони Антті Хякканен, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, у найближчі тижні фінська сторона працюватиме над деталями свого внеску в ініціативу.

"Оборона України значною мірою залежить від конкретних військових поставок із США. США заявили, що фінансова відповідальність за війну, яка ведеться в Європі, перекладається на Європу. Тому європейські країни тепер повинні забезпечити фінансування цих необхідних американських озброєнь", - зазначив Хякканен.

Він додав, що Фінляндія "візьме на себе свою частку відповідальності".

"І ми очікуємо того ж від інших європейських країн. Продовження цієї підтримки України є особливо важливим для Європи та країн, що перебувають на передовій", - резюмував глава Міноборони Фінляндії.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте раніше анонсував заяви про приєднання нових держав до ініціативи PURL.

Як повідомляла "Європейська правда", під час низки заходів за участі міністрів оборони НАТО у Брюсселі, на які запрошений також український міністр Денис Шмигаль, Україна у пріоритетному порядку ставить питання про фінансування закупівлі зброї в США за програмою PURL.

Нагадаємо, посол США при НАТО Метью Вітакер у вівторок повідомив, що оголошення про нові поставки зброї Україні в рамках PURL прозвучать вже цього тижня.
 

ТЕГИ

