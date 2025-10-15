Фінансові новини
- |
- 15.10.25
- |
- 12:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінляндія оголосила про приєднання до закупівель зброї у США для України
10:54 15.10.2025 |
Фінляндія вирішила приєднатись до ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю озброєнь у Сполучених Штатах для передачі Україні.
Про це оголосив у Брюсселі очільник фінського Міністерства оборони Антті Хякканен, повідомляє "Європейська правда".
За словами міністра, у найближчі тижні фінська сторона працюватиме над деталями свого внеску в ініціативу.
"Оборона України значною мірою залежить від конкретних військових поставок із США. США заявили, що фінансова відповідальність за війну, яка ведеться в Європі, перекладається на Європу. Тому європейські країни тепер повинні забезпечити фінансування цих необхідних американських озброєнь", - зазначив Хякканен.
Він додав, що Фінляндія "візьме на себе свою частку відповідальності".
"І ми очікуємо того ж від інших європейських країн. Продовження цієї підтримки України є особливо важливим для Європи та країн, що перебувають на передовій", - резюмував глава Міноборони Фінляндії.
Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте раніше анонсував заяви про приєднання нових держав до ініціативи PURL.
Як повідомляла "Європейська правда", під час низки заходів за участі міністрів оборони НАТО у Брюсселі, на які запрошений також український міністр Денис Шмигаль, Україна у пріоритетному порядку ставить питання про фінансування закупівлі зброї в США за програмою PURL.
Нагадаємо, посол США при НАТО Метью Вітакер у вівторок повідомив, що оголошення про нові поставки зброї Україні в рамках PURL прозвучать вже цього тижня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Генштаб про повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії 13 жовтня: пошкоджені ще 16 резервуварів
|Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk
|Україна та ЄС схвалили оновлені умови торгівлі
|Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна - телемарафон
|У США представили нову наземну пускову установку для ракет Tomahawk
|Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р
|Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу
|Зеленський підтвердив нову зустріч із Трампом
|ЗМІ: Трамп може прийняти Зеленського 17 жовтня
Бізнес
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7
|Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти
|Водичка замість магнітиків — на перших фотографіях Nubia Red Magic 11 Pro видно кільце водяного охолодження
|Нідерланди взяли під державний контроль виробника чипів Nexperia, який належить Китаю
|У США ухвалили закон, який посилює обмеження на експорт чипів NVIDIA та AMD до Китаю