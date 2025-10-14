У США представили нову наземну пускову установку для ракет Tomahawk

Американська компанія-виробник військових транспортних засобів підвищеної прохідності Oshkosh Defense представила нову мобільну пускову установку для ракет Tomahawk.

Про це заявили у компанії, передає Укрінформ.

Ідеться про важкий багатоцільовий автономний транспортний засіб X-MAV (Extreme Multi-Mission Autonomous Vehicle), спеціально розроблений для автономних пусків далекобійних ракет, який компанія представляє на цьогорічній виставці Асоціації сухопутних військ (AUSA), що проходить із 13 по 15 жовтня у Вашингтоні.

«X-MAV від Oshkosh - це спеціалізована пускова установка з можливістю автономного пуску. Вона є ідеальною платформою для програми CAML-H (Common Autonomous Multi-Domain Launcher Heavy) для багатоцільових місій та формувань. X-MAV уперше буде представлений із чотирма керованими ракетами Tomahawk для ураження наземних цілей», - зазначається в заяві.

У лінійці представленого Oshkosh Defense сімейства багатоцільових автономних платформ FMAV також середня (M-MAV) та легка (L-MAV) установки. Перша має функції дистанційного керування й оснащена реактивною системою залпового вогню (РСЗВ), а друга складається з модулів для перехоплення безпілотників та радіоелектронної боротьби.

Ракети Tomahawk початково розроблені для запусків із кораблів та підводних човнів ВМС США. Пуски цих ракет із наземних установок стали можливі лише з 2023 року, коли на ЗС США отримали комплекси Typhon, які є наземним варіантом корабельної вертикальної пускової установки Mk41, прийнятої на озброєння ще в 1982 році.