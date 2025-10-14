Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У США представили нову наземну пускову установку для ракет Tomahawk

У США представили нову наземну пускову установку для ракет Tomahawk

 

Американська компанія-виробник військових транспортних засобів підвищеної прохідності Oshkosh Defense представила нову мобільну пускову установку для ракет Tomahawk.

Про це заявили у компанії, передає Укрінформ.

Ідеться про важкий багатоцільовий автономний транспортний засіб X-MAV (Extreme Multi-Mission Autonomous Vehicle), спеціально розроблений для автономних пусків далекобійних ракет, який компанія представляє на цьогорічній виставці Асоціації сухопутних військ (AUSA), що проходить із 13 по 15 жовтня у Вашингтоні.

«X-MAV від Oshkosh - це спеціалізована пускова установка з можливістю автономного пуску. Вона є ідеальною платформою для програми CAML-H (Common Autonomous Multi-Domain Launcher Heavy) для багатоцільових місій та формувань. X-MAV уперше буде представлений із чотирма керованими ракетами Tomahawk для ураження наземних цілей», - зазначається в заяві.

У лінійці представленого Oshkosh Defense сімейства багатоцільових автономних платформ FMAV також середня (M-MAV) та легка (L-MAV) установки. Перша має функції дистанційного керування й оснащена реактивною системою залпового вогню (РСЗВ), а друга складається з модулів для перехоплення безпілотників та радіоелектронної боротьби.

Ракети Tomahawk початково розроблені для запусків із кораблів та підводних човнів ВМС США. Пуски цих ракет із наземних установок стали можливі лише з 2023 року, коли на ЗС США отримали комплекси Typhon, які є наземним варіантом корабельної вертикальної пускової установки Mk41, прийнятої на озброєння ще в 1982 році.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1412
 0,34
EUR
 1
 48,2354
  0,1007
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2807  0,03 0,06 41,8407  0,01 0,02
EUR 48,0183  0,03 0,06 48,6640  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7900  0,11 0,26 41,8200  0,11 0,26
EUR 48,3700  0,12 0,25 48,4050  0,13 0,26

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес