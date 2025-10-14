Фінансові новини
- |
- 14.10.25
- |
- 03:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу
20:01 13.10.2025 |
Сьогодні імпорт газу не є проблемою, однак проблема є у тому, щоб знайти достатньо коштів на це, є розуміння, де його закуповувати, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Ми маємо свої оцінки того, що нам буде потрібно. Але в основному йдеться про гроші. Тож на сьогодні газ не є проблемою. Проблема полягає в тому, щоб мати достатньо грошей, достатньо коштів для цього газу. Ми розуміємо, де купувати. Ми розуміємо ціну", - сказав Зеленський під час преспідходу з високим представником Європейського союзу із закордонних справ Каєю Каллас у понеділок.
За словами президента, деякі партнери в Європі не просять грошей, зокрема, норвезькі партнери, а також партнери з ЄС, а також це можуть бути деякі представники Близького Сходу.
"Отже, ми розуміємо, де купувати. Питання також, як завжди, полягає в тому, де взяти достатньо грошей, щоб це організувати", - зазначив він.
Окрім того, Зеленський зазначив, що після 1-2 атак РФ Україні можливо знадобиться імпорт електроенергії.
"І ми завжди використовуємо цю можливість під час зими. Ця лінія для нас відкрита", - зауважив президент.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу
|Зеленський підтвердив нову зустріч із Трампом
|ЗМІ: Трамп може прийняти Зеленського 17 жовтня
|Рада ЄС схвалила нову торговельну угоду з Україною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС
|Трамп пригрозив Путіну наданням Tomahawk Україні, якщо війна не завершиться
|Зеленській цими вихідними двічі розмовляв із Трампом
|FT: США вже кілька місяців допомагають Україні бити по російських нафтопереробних заводах
|Дрони СБУ 11 жовтня завдали удару по НПЗ у Башкортостані
|США 1 листопада запровадять додаткові 100% мита на товари з Китаю
Бізнес
|Toyota обіцяє впровадити «перші у світі» повністю твердотілі акумулятори для електроавто
|У США винайшли практично незнищенну металеву піну для ядерних реакторів та інших екстремальних умов
|Reuters: За найменших зусиль Маск отримає від Tesla більше, ніж вісім найуспішніших CEO світу разом
|Кіностудія Fox інвестувала в українську компанію Holywater
|Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A
|Ілон Маск погодився врегулювати позов на $128 млн від колишніх керівників Twitter
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ