Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

 

Сьогодні імпорт газу не є проблемою, однак проблема є у тому, щоб знайти достатньо коштів на це, є розуміння, де його закуповувати, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми маємо свої оцінки того, що нам буде потрібно. Але в основному йдеться про гроші. Тож на сьогодні газ не є проблемою. Проблема полягає в тому, щоб мати достатньо грошей, достатньо коштів для цього газу. Ми розуміємо, де купувати. Ми розуміємо ціну", - сказав Зеленський під час преспідходу з високим представником Європейського союзу із закордонних справ Каєю Каллас у понеділок.

За словами президента, деякі партнери в Європі не просять грошей, зокрема, норвезькі партнери, а також партнери з ЄС, а також це можуть бути деякі представники Близького Сходу.

"Отже, ми розуміємо, де купувати. Питання також, як завжди, полягає в тому, де взяти достатньо грошей, щоб це організувати", - зазначив він.

Окрім того, Зеленський зазначив, що після 1-2 атак РФ Україні можливо знадобиться імпорт електроенергії.

"І ми завжди використовуємо цю можливість під час зими. Ця лінія для нас відкрита", - зауважив президент.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6102
  0,0075
 0,02
EUR
 1
 48,1347
  0,0253
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,00 0,00 41,7100  0,00 0,00
EUR 48,2500  0,02 0,04 48,2800  0,01 0,02

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес