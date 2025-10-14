Зеленський підтвердив нову зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 17 жовтня відбудеться його зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він заявив на спільної пресконференції з голової європейської дипломатії Каєю Каллас.

"У нас було дві (телефонні) розмови з президентом Трампом. Ми обговорювали російські атаки на нашу енергетичну ситему, ППО... Також ми говорили про нові далекобійні спроможності України", - заявив Зеленський.

За його словами, ці розмови він хоче продовжити в особистому спілкуванні - для того, щоб обговорити кроки, які він хоче запропонувати президенту США.

"Я сподіваюсь що у мене буде можливість приїхати до Вашингтона і зустрітися з паном президентом у пʼятницю", - сказав Зеленський.

