Зеленський підтвердив нову зустріч із Трампом
19:56 13.10.2025 |
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 17 жовтня відбудеться його зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Про це він заявив на спільної пресконференції з голової європейської дипломатії Каєю Каллас.
"У нас було дві (телефонні) розмови з президентом Трампом. Ми обговорювали російські атаки на нашу енергетичну ситему, ППО... Також ми говорили про нові далекобійні спроможності України", - заявив Зеленський.
За його словами, ці розмови він хоче продовжити в особистому спілкуванні - для того, щоб обговорити кроки, які він хоче запропонувати президенту США.
"Я сподіваюсь що у мене буде можливість приїхати до Вашингтона і зустрітися з паном президентом у пʼятницю", - сказав Зеленський.
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу
|Зеленський підтвердив нову зустріч із Трампом
|ЗМІ: Трамп може прийняти Зеленського 17 жовтня
|Рада ЄС схвалила нову торговельну угоду з Україною
|Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС
|Трамп пригрозив Путіну наданням Tomahawk Україні, якщо війна не завершиться
|Зеленській цими вихідними двічі розмовляв із Трампом
|FT: США вже кілька місяців допомагають Україні бити по російських нафтопереробних заводах
|Дрони СБУ 11 жовтня завдали удару по НПЗ у Башкортостані
|США 1 листопада запровадять додаткові 100% мита на товари з Китаю
Бізнес
|Toyota обіцяє впровадити «перші у світі» повністю твердотілі акумулятори для електроавто
|У США винайшли практично незнищенну металеву піну для ядерних реакторів та інших екстремальних умов
|Reuters: За найменших зусиль Маск отримає від Tesla більше, ніж вісім найуспішніших CEO світу разом
|Кіностудія Fox інвестувала в українську компанію Holywater
|Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A
|Ілон Маск погодився врегулювати позов на $128 млн від колишніх керівників Twitter
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ