ЗМІ: Трамп може прийняти Зеленського 17 жовтня

 

Президент США Дональд Трамп цього тижня може прийняти українського візаві Володимира Зеленського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на Х написав журналіст Financial Times Крістофер Міллер, посилаючись на три джерела.

За даними Міллера, потенційна зустріч президентів України та США може відбутись у пʼятницю, 17 жовтня. Інші деталі наразі невідомі.

Востаннє Зеленський і Трамп бачились наприкінці вересня на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

За останні кілька днів Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели дві телефонні розмови, які зокрема стосувались надання американських крилатих ракет Tomahawk.

Крім того, українська делегація на чолі з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко розпочинає тиждень переговорів зі своїми американськими колегами у Вашингтоні.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6102
  0,0075
 0,02
EUR
 1
 48,1347
  0,0253
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,00 0,00 41,7100  0,00 0,00
EUR 48,2500  0,02 0,04 48,2800  0,01 0,02

