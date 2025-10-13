Фінансові новини
- 13.10.25
- 12:40
RSS
мапа сайту
Трамп пригрозив Путіну наданням Tomahawk Україні, якщо війна не завершиться
09:02 13.10.2025 |
Американський президент Дональд Трамп може повідомити очільнику Кремля Владіміру Путіну про можливість передачі Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk, якщо війна не буде врегульована найближчим часом.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, прямуючи до Ізраїлю, цитує "Європейська правда".
Трамп заявив, що прагне забезпечити Україну новими партіями озброєння на прохання президента Володимира Зеленського.
"Їм дуже потрібні Patriot. Вони хотіли б мати Tomahawk. Це крок уперед", - сказав він.
За словами американського президента, це питання обговорювалося під час його розмови із Зеленським.
Американський президент не уточнив, чи ухвалене офіційне рішення про можливі поставки.
"Чесно кажучи, я, мабуть, повинен поговорити з Росією про Tomahawk. Чи хочуть вони, щоб Tomahawk летіли в їхньому напрямку? Я так не думаю. Тому, мабуть, я поговорю з Росією про це", - заявив він.
Відтак він наголосив, що якщо "війна не закінчиться" - США "можуть" поставити Україні Tomahawk.
"Я можу поговорити з ним (Путіним, - Ред). Я можу сказати: "Послухай, якщо ця війна не буде врегульована, я відправлю їм Tomahawk". Чесно кажучи, Росії це не потрібно", - додав Трамп.
Зазначимо, 12 жовтня Зеленський вдруге за два дні мав телефонну розмову з президентом США. Після неї він заявив, що Росія боїться можливої передачі Україні американських ракет Tomahawk.
11 жовтня Зеленський також мав розмову з Трампом. За даними видання Axios, у ході цієї розмови Зеленський говорив про можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.
Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що у Росії викликає особливе занепокоєння можливість поставок США ракет Tomahawk Україні.
